Tình hình dịch COVID-19 ngày 2/4/2020: Italy ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong tuần

Số ca nhiễm toàn cầu sắp sửa cán mốc một triệu ca. Tình hình dịch bệnh khiến chính phủ nhiều nước mở rộng chiến dịch phong tỏa, ảnh hưởng đến 1/2 dân số thế giới. Các cơ quan toàn cầu cảnh báo, nhiều nơi có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nếu chính quyền không điều hướng khủng hoảng đúng cách.



Đến sáng 2/4, trên thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 913.352 ca nhiễm COVID-19 với hơn 45.500 người tử vong, theo South China Morning Post. Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết ông vô cùng quan tâm đến sự leo thang nhanh chóng và lây lan toàn cầu của COVID-19.



Nạn nhân nhỏ tuổi nhất ở Mỹ mới 6 tuần tuổi



Theo thống kê của Kompa, tính đến sáng 2/4, Mỹ ghi nhận tổng cộng 215 ca nhiễm COVID với 5.102 người tử vong. Trong số các nạn nhân, một bé mới 6 tuần tuổi ở Connecticut - trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất của COVID-19 trên nước Mỹ.

Số ca tử vong do COVID-19 ở bang New York đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau 72 giờ. Thống đốc Andrew Cuomo cho biết, nhiều dự báo cho thấy tình hình những ngày sau trong tháng có thể tồi tệ hơn.



Hôm qua 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc hội sớm thông qua thêm gói ngân sách cho phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỉ USD để "giải cứu" nền kinh tế đang chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19.



Italy có số ca tử vong giảm, nhưng số người nhiễm tăng



Số ca tử vong do COVID-19 ở Italy đã tăng 727 trường hợp lên 13.155, mức tăng giảm hơn so với hôm thứ ba và mức thấp nhất trong ngày kể từ ngày 26/3.



Tuy nhiên, số ca mắc mới đã tăng mạnh hơn một ngày trước đó, tăng 4.782 (so với 4.053 trước đó), nâng tổng số ca nhiễm bệnh kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21/2 lên 110.574.



Ở Bologna - tâm chấn của sự bùng phát, số lượng tử vong và ca bệnh hàng ngày đều tăng so với những ngày trước, đảo ngược xu hướng gần đây.



Đức cân nhắc bắt buộc đeo khẩu trang



Tính đến sáng 2/4, số ca nhiễm ở Đức đã vượt mức 77.981 với 931 ca tử vong. Tờ The Guardian đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp 1/4 (giờ địa phương) đã bàn về việc siết chặt hay nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại cũng như giãn cách xã hội mà nước Đức đang tiến hành gần hai tuần qua. Trong đó, cuộc thảo luận cũng xem xét việc có nên bắt buộc dân chúng phải đeo khẩu trang hay không.

Trước đó, ngày 31/3, thị trấn Jena ở phía Đông nước Đức đã trở thành địa phương đầu tiên ra lệnh bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng.



Số ca tử vong ở Pháp vượt mốc 4.000



Chỉ trong ngày 1/4, Pháp ghi nhận 509 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 4.032. Số ca nhiễm ở nước này cũng vượt mức 56.989 ca.



Pháp trở thành nước thứ 4 trên thế giới có nhiều hơn 4.000 ca tử vong vì COVID-19, chỉ sau Italy, Tây Ban Nha và Mỹ. Số ca nhiễm và tử vong tăng nhanh khiến nền y tế nước này bị khủng hoảng. Trong khi đó, chính phủ đang tìm cách để chuẩn bị cho những ngày tồi tệ nhất vì số giường bệnh có máy thở đang nhanh chóng hết chỗ.



Anh đẩy mạnh xét nghiệm



Tại Anh, số ca tử vong do COVID-19 tăng thêm 563 trường hợp trong 24h, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh lên 2.352 trường hợp. Tổng số ca nhiễm bệnh lên mức 29.474.



Thủ tướng Anh Boris Johnson - người đang nhiễm virus và phải làm việc tại nhà, cho biết việc xét nghiệm trên quy mô lớn sẽ được đẩy nhanh trên phạm vi toàn quốc.



Văn phòng Hoàng gia Anh cho biết, Thái tử Charles đã hồi phục sau khi dương tính với virus SARS-CoV-2 cách đây 1 tuần.

