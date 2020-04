Tình hình dịch COVID-19 ngày 6/4/2020: Số ca tử vong ở Mỹ vượt 9.000, số người nhiễm cao gấp 3 Italy

Tính đến sáng 6/4, tổng số người nhiễm COVID-19 trên thế giới đã lên đến 1.272.900 người với 69.426 trường hợp tử vong.



Mỹ ghi nhận số ca tử vong và số ca nhiễm khổng lồ



Tính đến sáng 6/4/2020, số người nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã vượt mức 336.000 người với hơn 9.600 ca tử vong. Trong đó, bang New York báo cáo 594 ca tử vong mới trong ngày 5/4, thấp hơn 1 ngày trước đó với 630 trường hợp.



Đặc biệt, tại sở thú Bronx (New York) có ca lây nhiễm đầu tiên ở động vật cũng như loài hổ trên khắp thế giới khi ghi nhận con hổ cái 4 tuổi, cũng như 6 con hổ và sư tử khác bị ốm, được cho là lây nhiễm từ một nhân viên sở thú bị nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Tâm dịch châu Âu có những dấu hiệu tích cực



Đến thời điểm hiện tại, bên cạnh Mỹ thì châu Âu vẫn là tâm dịch toàn cầu. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới và tử vong tại nhiều quốc gia đang có xu hướng giảm.



Tại Tây Ban Nha ghi nhận thêm 5.478 ca nhiễm và 694 trường hợp tử vong do virus corona trong 24h qua. Đây được coi là mức tăng hàng ngày thấp nhất của nước này kể từ đầu tháng 3 đến giờ. Tại nước này, tính đến sáng 6/4 đã có 131.646 người nhiễm COVID-19 với 12.641 trường hợp tử vong. Để ứng phó với dịch, Thủ đô Madrid dự kiến sẽ phân phát 1 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh cho các vùng tự trị để phát hiện sớm mầm bệnh nhằm điều trị và cách ly kịp thời.



Italy cũng ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong 2 tuần. Trong ngày 5/4, nước này báo cáo 525 ca tử vong mới (giảm bằng một nửa so với kỷ lục 929 ca tử vong hôm 27/3). Lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát, số ca nhập viện do COVID-19 ở Italy sụt giảm so với ngày trước. Tính đến sáng 6/4, tổng số ca nhiễm bệnh ở Italy là gần 129.000 người với 15.887 ca tử vong.



Cùng thời điểm, Pháp ghi nhận thêm 357 ca tử vong do COVID-19 tại các Cùng thời điểm, Pháp ghi nhận thêm 357 ca tử vong do COVID-19 tại các Bệnh viện , thấp hơn mức 441 ca tử vong một ngày trước đó. Tính đến hết ngày 5/4, Pháp có tổng cộng 92.839 người mắc COVID-19 với 8.078 trường hợp tử vong.



Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện sau 10 ngày cách ly



Vào tối 5/4 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện ở London sau 10 ngày tự cách ly. Được biết, ông xác nhận nhiễm COVID-19 từ 27/3, sau đó tự cách ly tại dinh Thủ tướng ở Số 10 Phố Downing (London) trong 7 ngày.



Sau đó, Thủ tướng Johnson định ngừng cách ly, làm việc bình thường vào 3/4 nhưng 2 ngày qua, thủ tướng vẫn còn sốt nên phải tiếp tục cách ly, đến chiều 5/4 thì nhập viện.

Tính đến sáng 6/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Anh đã tăng lên mức 47.806 với gần 5.000 người tử vong.



Số ca nhiễm ở Singapore cao nhất từ đầu dịch



Ngày 5/4, Singapore ghi nhận 120 ca nhiễm COVID-19 (cao hơn 75 ca nhiễm mới của ngày trước đó) - con số kỷ lục kể từ khi bắt đầu dịch bệnh - nâng tổng số người nhiễm virus ở nước này lên 1.309 với 6 ca tử vong.



Đáng chú ý, trong số 120 ca nhiễm mới chỉ có 4 ca ngoại nhập, tất cả những trường hợp còn lại đều là lây nhiễm trong cộng đồng.

