Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm virus corona tại Hàn: Mới 45 ngày tuổi, con của tín đồ Tân Thiên Địa

Được biết, cha của em bé là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu - "tâm dịch" corona tại Hàn Quốc. Tân Thiên Địa (Shincheonji) là giáo phái được thành lập năm 1984 ở tỉnh Bắc Gyeongsang do ông Lee Man-hee. Giáo phái này chủ yếu lôi kéo tín đồ tại các nhà thờ và các quán cà phê, đến nay có khoảng hơn 200.000 thành viên.

Đến sáng ngày 1/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, đã có thêm 376 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm virus COVID-19 ở nước này lên 3.526 trường hợp cùng với 32.422 trường hợp nghi nhiễm. Số ca nhiễm mới được tính từ 16h ngày 29/2 đến 9h ngày 1/3 (giờ địa phương).

Đặc biệt, trong số những ca nhiễm mới, có tới 333 bệnh nhân ở thành phố Daegu. Hai thành phố lớn nhất Hàn Quốc là Seoul và Busan lần lượt phát hiện thêm 5 và 1 ca nhiễm. Do đó, tính đến sáng 1/3, chỉ riêng Deagu đã ghi nhận 2.569 người nhiễm virus corona chủng mới, phần lớn người nhiễm đều có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa.

Sau khi đưa ra mức báo động đỏ về dịch COVID-19 1 tuần trước đó, phía quan chức y tế Hàn Quốc đã tập trung kiểm soát dịch bệnh tại Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang - nơi chiếm hơn 87% tổng số ca nhiễm của Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại.

