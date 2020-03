Khoảng 5.400 y bác sỹ và nhân viên y tế nhiễm COVID-19, Tây Ban Nha liệu có 'nối gót' Italy?

Ngày 25/3, Bộ Y tế Tây Ban Nha báo cáo thêm 514 người chết do COVID-19, tăng 23,5% so với một ngày trước nâng tổng số người tử vong ở nước này lên 2.991. Ngoài ra, số ca nhiễm mới cũng tăng thêm khoảng 6.600, nâng tổng số ca nhiễm bệnh đến sáng 25/3 là 42.058 trường hợp.



Tại một số địa phương, tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là 2 trung tâm kinh tế lớn nhất Tây Ban Nha là thủ đô Madrid và vùng Catalonia. Trong đó, thủ đô Madrid là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 ở nước này khi chiếm gần 1/3 ca nhiễm bệnh trên toàn quốc và trên 50% số ca tử vong trên cả nước.

Cũng trong ngày 24/3, vùng Catalonia đã vượt qua thủ đô Madrid về số ca nhiễm mới trong một ngày khi có thêm gần 2.000 bệnh nhân được xác nhận dương tính với COVID-19 và gần 200 bệnh nhân tử vong.



Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang đề nghị quốc hội về việc phê chuẩn lệnh kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm hai tuần để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Giới chức nước này cũng hy vọng số ca nhiễm sẽ đạt đỉnh trong vài ngày tới.



Đặc biệt khoảng 5.400 y bác sỹ và các nhân viên y tế trên toàn lãnh thổ Tây Ban Nha đã nhiễm bệnh, gây áp lực nặng nề lên nền y tế nước này. Con số này đã tăng thêm gần 400 ca chỉ trong một ngày, chiếm 14% tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ban Nha. Nhiều Đặc biệt khoảng 5.400 y bác sỹ và các nhân viên y tế trên toàn lãnh thổ Tây Ban Nha đã nhiễm bệnh, gây áp lực nặng nề lên nền y tế nước này. Con số này đã tăng thêm gần 400 ca chỉ trong một ngày, chiếm 14% tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ban Nha. Nhiều Bệnh viện ở khắp đất nước sắp sửa đối mặt với tình trạng sụp đổ do quá tải bệnh nhân.

Theo đó, các công đoàn y bác sĩ ở nước này đã nộp đơn kiện chính phủ, đòi hỏi cần có giải pháp khẩn cấp để cung cấp quần áo bảo hộ, khẩu trang và găng tay trong vòng 24 giờ.



Trong thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội, các thông tin này gây ra lo ngại rất lớn cho Tây Ban Nha. Không ít người lo ngại Tây Ban Nha sẽ sớm trở thành nước Ý thứ hai tại châu Âu.



