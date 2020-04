Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 2/4: Thêm 4 ca nhiễm mới, 1 liên quan đến Bạch Mai

Thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới tại Việt Nam

Theo báo cáo từ Viện Vệ sinh Dịch tễ TW, 6h sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới. Trong đó, 1 ca là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai , 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Thông tin chi tiết các ca bệnh:

Bệnh nhân 219 (BN 219): Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê Hưng Yên, đi chăm sóc người bệnh tại Khoa Thần kinh, Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê Hưng Yên, đi chăm sóc người bệnh tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai , cùng phòng bệnh với BN133 ngày 16/3.

Ngày 25/3, bệnh nhân nghe tin có người mắc COVID-19 tại Khoa Thần kinh nên tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và được nhập viện để cách ly ngay. Hiện tại bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở.

Bệnh nhân 220 (BN220): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, từ Pháp trở về nước ngày 17/3. Sau khi nhập cảnh, được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung ở Thạch Thất, Hà Nội.

Sáng 22/3 bệnh nhân xuất hiện sốt 37,8 độ C kèm theo ho khan. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2, chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly và điều trị.

Bệnh nhân 221 (BN221): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, du học sinh tại Canada. Ngày 24/3, bệnh nhân từ Canada về Việt Nam, có quá cảnh ở Đài Bắc, Đài Loan. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 834.

Kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với vi rút SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 30/3.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Một ca nhiễm mới liên quan đến bệnh viện Bạch Mai

Bệnh nhân 222 (BN222): Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, sống và làm việc tại Mỹ.

Ngày 20/3, bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu JL751. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung.

Xét nghiệm sàng lọc ngày 22/3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 30/3.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 222 ca nhiễm COVID-19, trong đó 63 ca đã được điều trị khỏi và ra viện. Các ca nhiễm còn lại đang được điều trị ở các bệnh viện trên toàn quốc.

Ở một diễn biến liên quan, trong quá trình điều trị bệnh, đã có 43 bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên. Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn – Trưởng tiểu Ban Điều trị cung cấp.

Về diễn biến Sức Khỏe 4 bệnh nhân nặng đang điều trị ở bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, liên tục trong những ngày qua các bác sĩ của bệnh viện cùng các chuyên gia hàng đầu trong Tổ chuyên gia của Bộ Y tế đã hội chẩn, nỗ lực chăm sóc và điều trị. Các bệnh nhân đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1.

Trong đó, bệnh nhân 26 đã bỏ máy thở, rút ống nội khí quản và đang được theo dõi; 3 bệnh nhân còn lạ, trong đó có ca bệnh là bác ruột của bệnh nhân 17 mới ra viện vẫn thở máy, đặt ECMO; 1 ca khác thở máy không xâm nhập đang tiến triển tốt.

Hà Nội phát hiện trường hợp có kháng thể với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh

Chiều ngày 1/4, trong buổi họp chống COVID-19 của Hà Nội dưới sự chủ trì của CT TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Hà Nội có 87 trường hợp có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 33 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Phát hiện 1 trường hợp có kháng thể với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh

Trong ngày 31/3, Sở Y tế đã lập 4 điểm xét nghiệm nhanh tại cộng đồng, tổ chức xét nghiệm cho các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến bênh viện Bạch Mai. Kết quả ngày 31/3 đã xét nghiệm được 783 trường hợp, trong đó có 4 trường hợp có kết quả dương tính.

Đáng chú ý, trong ngày 1/4, qua test nhanh đã phát hiện 1 trường hợp có kháng thể với virus SARS-CoV-2. Trước đó, người này có vào khoa thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai thăm người nhà. Hiện quận Hai Bà Trưng đã tiến hành khianh vùng khu vực trường hợp này ở và đã đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TRung ương.

Nga Đỗ