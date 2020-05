Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam tối 17/5: Ngày thứ 3 liên tiếp có ca nhiễm mới

Tính đến 18 giờ 00 ngày hôm nay (17/5), Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, vừa ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 320 người. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp nước ta ghi nhận ca nhiễm mới. Song các ca nhiễm đều từ nước ngoài trở về, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

2 ca nhiễm được ghi nhận trong ngày hôm nay đều trở về từ Nga, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể:

Bệnh nhân 319: Nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng. Ngày 13-5, BN 319 từ Liên bang Nga về nước trên chuyến bay VN0062, nhập cảnh sân bay Vân Đồn và được chuyển cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình cơ sở 1. Ngày 16-5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân từ Nga về nhập cảnh vào sân bay Vân Đồn ngày 13/5

Bệnh nhân 320: Nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ngày 13-5, từ Liên bang Nga về nước trên chuyến bay VN0062, nhập cảnh sân bay Vân Đồn và được chuyển cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình cơ sở 1. Ngày 15-5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 16-5 có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Về tình hình điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, nhiều bệnh nhân đã có kết quả âm tính với SARS-CoV2 lần 1 và lần 2. Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương diễn biến lâm sàng cải thiện tốt hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân vẫn nặng, đang được theo dõi chặt chẽ.

Tính đến 18h hôm nay, Việt Nam có tổng số 180 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly và điều trị. Cũng tính đến tôi nay, đã là ngày thứ 31, Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm mới nào trong cộng đồng.

Nga Đỗ (t/h)