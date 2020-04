Tình hình dịch COVID-19 thế giới ngày 1/4/2020: Số ca tử vong ở Mỹ và Pháp đã vượt Trung Quốc

Không chỉ là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với gần 188.000 người nhiễm bệnh, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Hoa Kỳ đã chính thức vượt qua Trung Quốc.

Tính đến sáng 1/4, tổng số người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt trên 836.000 ca với hơn 41.200 người tử vong, theo South China Morning Post.



Số ca tử vong của Mỹ và Pháp vượt Trung Quốc



Tính đến sáng 1/4, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với gần 188.000 người nhiễm bệnh, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 cũng cán mốc 3.882, chính thức vượt qua Trung Quốc (3.305) - nơi khởi nguồn của dịch.



Bang New York vẫn là tâm điểm dịch bệnh tại Mỹ với 1.550 ca tử vong, chủ yếu tại khu vực thành phố New York. Tại nước Mỹ, hàng trăm Bang New York vẫn là tâm điểm dịch bệnh tại Mỹ với 1.550 ca tử vong, chủ yếu tại khu vực thành phố New York. Tại nước Mỹ, hàng trăm Bệnh viện dã chiến đang được xây dựng nhằm giảm gánh nặng cho hệ thống y tế quốc gia cũng như tiếp nhận điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19.



Theo báo cáo mới nhất của tập đoàn tài chính Goldman Sachs ngày 31/3, cảnh báo kinh tế Mỹ sẽ chìm vào suy thoái sâu hơn so với các dự đoán trước đó, nguyên nhân do COVID-19 có tác động mạnh đến các doanh nghiệp gây ra tình trạng thất nghiệp trên diện rộng.



Bên cạnh Mỹ, Pháp cũng công bố thêm 499 trường hợp tử vong do COVID-19 - con số tử vong cao nhất được ghi nhận trong một ngày tại nước này dù đã bước vào tuần thứ 3 thực hiện các biện pháp phong tỏa và hạn chế để ngăn virus lây lan.



Ông Jérôme Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế Pháp, cho biết tính đến sáng 1/4 số ca tử vong tại Pháp đă lên mức 3.523 trường hợp, vượt qua Trung Quốc (3.305). Pháp cũng ghi nhận tổng cộng 52.128 ca nhiễm virus corona, tăng thêm 7.578 trường hợp so với một ngày trước đó.



Ông Salomon bổ sung, trong ngày 31/3 có tới 478 người tại Pháp phải chuyển vào các phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Pháp hiện có 5.565 người đang ở trong các ICU trên cả nước.



Châu Âu vẫn là tâm chấn của đại dịch



Chỉ tính riêng số ca tử vong ở Tây Ban Nha và Italy đã chiếm hơn một nửa thế giới. Ngoài ra, số ca tử vong ở Pháp (như đã nói ở trên) cũng đã chính thức vượt Trung Quốc.



Trong đó, Italy vẫn là đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 khi có tổng số người tử vong cao nhất thế giới với 12.428 trường hợp (tăng 837 người so với một ngày trước đó). Italy cũng ghi nhận tổng cộng 105.792 trường hợp nhiễm bệnh. Cả ngày 31/3, cả nước đã để cờ rủ nhằm tưởng niệm những người đã thiệt mạng vì dịch.



Sau Italy, Tây Ban Nha là "ổ dịch" lớn thứ hai ở châu Âu. Cụ thể, Tây Ban Nha hiện ghi nhận gần 96.000 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 8.464 trường hợp tử vong. Dù số ca nhiễm bệnh đang tăng lên ở Castilla La Mancha nhưng Madrid và Catalonia vẫn là những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.



Theo đó, Chính phủ Tây Ban Nha cũng vừa công bố một loạt biện pháp mới nhằm giúp đỡ người lao động, các công ty nhỏ và những người dễ bị tổn thương nhất khi dịch bùng phát.



Giám đốc bệnh viện từng tiếp xúc với Tổng thống Nga nhiễm COVID-19



Cụ thể, giám đốc một bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Moscow - từng đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát bệnh viện hôm 24/3 đã nhận kết quả dương tính với COVID-19 ngày 31/3.



Được biết, Tổng thống Putin đã đi thăm và nói chuyện với Giám đốc bệnh viện - ông Denis Protsenko. Trong cuộc trò chuyện hôm đó, cả 2 người đều không mặc đồ bảo hộ phòng chống COVID-19.



Hiện tại, ông Denis Protsenko đang tự cách ly trong phòng làm việc của mình. Mới đây, Điện Kremlin cũng ra thông báo trấn an, Tổng thống Putin luôn được xét nghiệm COVID-19 một cách đều đặn và đến nay chưa có gì bất thường.

