Thủ tướng Nga tự cách ly vì mắc COVID-19, tổng số người nhiễm trên toàn thế giới vượt 3,3 triệu

Mới đây, cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận, virus SARS-CoV-2 "không phải do biến đổi gen hay con người tạo ra". Tuy nhiên, họ vẫn đang điều tra vấn đề liệu dịch COVID-19 bùng phát có phải do con người tiếp xúc với con vật nhiễm bệnh hay đây là một vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.



Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các đồng minh của ông trước đó đã nêu ra giả thuyết (chưa được chứng minh) rằng một phòng thí nghiệm về bệnh truyền nhiễm ở Vũ Hán chính là nguồn gốc của đại dịch.

Tính đến sáng 1/5, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới và là quốc gia duy nhất ghi nhận hơn 1 triệu người nhiễm bệnh. Cụ thể, nước này có tổng cộng 1.095.023 ca nhiễm COVID-19 với 63.856 ca tử vong.



Anh chuẩn bị nới lỏng phong tỏa vì đã "qua đỉnh dịch"



Hôm 30/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này đã qua đỉnh dịch bệnh và khẳng định sẽ vạch ra kế hoạch về việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa vào tuần tới.



Trong 24h qua, số ca tử vong ở Anh tăng thêm 674 trường hơp. Anh hiện là quốc gia có số người tử vong do COVID-19 cao thứ 3 thế giới (sau Mỹ và Italy) với 26.771 người chết và 171.253 người nhiễm bệnh.



Tình hình dịch bệnh ở châu Âu đa phần đã dịu lại. Ngoài Anh có số ca tử vong tăng, các nước khác đều ghi nhận số người nhiễm và chết do dịch bệnh giảm nhẹ. Tính đến sáng 1/5, Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 239.639 người nhiễm bệnh với 24.543 người chết; Italy là 205.463 người mắc virus và 27.967 người tử vong; Pháp ghi nhận tổng cộng 167.178 người nhiễm và 24.736 người chết trong khi số người mắc bệnh và tử vong ở Đức lần lượt là 163.009 và 6.623.



Thủ tướng Nga tự cách ly vì nhiễm COVID-19



Hôm 30/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thông báo với Tổng thống Putin việc ông bị nhiễm virus corona chủng mới và đang phải tự cách ly.

Cũng theo Thủ tướng Nga, chính phủ sẽ tiếp tục vận hành và ông sẽ giữ liên lạc. Ông Mishustin cũng đã đề nghị Tổng thống Putin bổ nhiệm Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov đảm nhận quyền điều hành chính phủ trong thời gian ông vắng mặt và được đồng ý.



Thông tin về việc ông Mishustin mắc COVID-19 được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Nga vượt mốc 100.000 người, trở thành ổ dịch lớn thứ 8 trên thế giới. Tính đến sáng 1/5, nước này đã ghi nhận tổng cộng 106.948 ca mắc COVID-19 với 1.073 người tử vong.



Nhật Bản sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng



Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng khi tuyên bố chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 4/5 tới. Được biết, tình trạng khẩn cấp trước đó sẽ hết hiệu lực vào 7/5.



Tính đến sáng 1/5, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 14.088 ca nhiễm bệnh với 430 người tử vong.



