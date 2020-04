Gần 17.000 người Mỹ chết vì COVID-19, Pháp ghi nhận số ca tử vong tăng kỷ lục

Số người tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã vượt mức 16.691, chính thức vượt Tây Ban Nha (15.447) và trở thành quốc gia có số người chết cao thứ hai thế giới.

Tính đến sáng 10/4, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,6 triệu người nhiễm COVID-19 với gần 96.000 ca tử vong.



Số người tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã vượt mức 16.691, chính thức vượt Tây Ban Nha (15.447) và trở thành quốc gia có số người chết cao thứ hai thế giới. Bên cạnh đó, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất toàn cầu với số ca nhiễm COVID-19 khổng lồ, lên tới 468.566 người.



Bang New York ngày 9/4 tiếp tục ghi nhận số ca tử vong kỷ lục với 799 trường hợp - mức cao kỷ lục từ trước tới nay - cao hơn 20 ca so với ngày trước đó.

Trong cuộc họp báo sáng 9/4 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, Mỹ đang cho tiến hành xét nghiệm hơn 100.000 người mỗi ngày. Bên cạnh đó, theo Tổng thống Trump đã có hơn 2 triệu xét nghiệm COVID-19 đã được thực hiện tại Mỹ.



Anh: Tăng vọt số ca tử vong, Thủ tướng Anh ra khỏi phòng chăm sóc tích cực



Chỉ trong 24h, số ca tử vong tại Anh do COVID-19 đã tăng vọt 881 ca. Hiện tại, tổng số ca tử vong ở nước này đã lên tới gần 8.000 người với hơn 65.000 ca nhiễm.



Cũng trong ngày 9/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được đưa ra khỏi phòng chăm sóc tích cực. Dự kiến, ông sẽ tiếp tục điều trị ở Cũng trong ngày 9/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được đưa ra khỏi phòng chăm sóc tích cực. Dự kiến, ông sẽ tiếp tục điều trị ở Bệnh viện thêm vài ngày nữa.



Ca tử vong ở Italy tăng trở lại



Chính phủ Italy đang cân nhắc việc kéo dài thời gian phong tỏa toàn quốc khi số ca nhiễm và số ca tử vong ghi nhận ngày 9/4 cao hơn hẳn hôm trước. Cụ thể, theo cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, chỉ trong 1 ngày nước này ghi nhận 4.204 ca nhiễm mới (cao hơn so với 3.836 của ngày trước đó) và thêm 610 ca tử vong (cao hơn 542 của ngày trước đó).



Tính đến sáng 9/4, Italy vẫn là quốc gia có số người tử vong do COVID-19 lớn nhất thế giới với 18.279 trường hợp và gần 144.000 người nhiễm bệnh.

Trước tình hình này, Thủ tướng Giuseppe Conte đang chuẩn bị kéo dài lệnh phong tỏa (vốn sắp hết hạn ngày 13/4) thêm hai tuần nữa.



Tây Ban Nha thêm 446 ca tử vong, Pháp ghi nhận số ca chết cao kỷ lục



Ngày 9/4, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 446 ca tử vong, nâng tổng số người chết do COVID-19 ở nước này lên 15.447. Trong khi đó, số ca nhiễm mới được ghi nhận là 4.204, nâng tổng số ca nhiễm lên 153.222. Tây Ban Nha hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ.



Giới chuyên gia Tây Ban Nha nhận định, dịnh COVID-19 ở nước này đang bước vào giai đoạn chững lại. Tuy nhiên, Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định kéo dài lệnh "báo động toàn quốc" đến nửa đêm 25/4 để ngăn dịch, bất chấp thiệt hại về kinh tế.



Trong khi đó, chỉ trong 1 ngày Pháp ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục với 1.359 trường hợp (cao gấp 3 lần Tây Ban Nha) và 5.831 ca nhiễm mới được công bố. Tính đến sáng 9/4, tổng số người nhiễm COVID-19 ở Pháp đã vượt 117.749 người với hơn 12.200 ca tử vong.



Lệnh phong tỏa tại Pháp bắt đầu vào ngày 17/3 và dự kiến kéo dài tới 15/4. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh căng thẳng chính quyền Pháp thông báo sẽ gia hạn phong tỏa.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà

