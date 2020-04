Số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ sắp vượt Italy, Thủ tướng Anh đang dần bình phục

Số ca tử vong của Mỹ sắp vượt Italy



Tính đến sáng 11/4, Italy và Mỹ lần lượt là 2 quốc gia có số người tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới với con số lần lượt là 18.849 và 18.725. Hai quốc gia có số ca tử vong cao thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Tây Ban Nha với 16.081 ca và Pháp với 13.197 ca.



Trong khi đó, số người nhiễm virus ở Mỹ đã vượt mốc 502.318 ca, bỏ xa rất nhiều "ổ dịch" COVID-19 thứ 2 thế giới là Tây Ban Nha với 158.273 trường hợp. Italy là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới với 147.577 người mắc bệnh.

Tại Mỹ, chỉ riêng số ca nhiễm ở New York (hơn 162.000 trường hợp) đã đủ cao hơn các nước khác. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới và số người chết của Mỹ hôm qua (10/4) có phần giảm xuống so với những ngày trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, số người chết do COVID-19 ở Mỹ sẽ thấp hơn mức 100.000 người như dự báo.



Theo nhiều chuyên gia, con số tử vong do COVID-19 trên khắp thế giới có thể còn cao hơn con số được báo cáo. Nguyên nhân do ở nhiều quốc gia, dữ liệu chính thức chỉ bao gồm các trường hợp tử vong được báo cáo tại Theo nhiều chuyên gia, con số tử vong do COVID-19 trên khắp thế giới có thể còn cao hơn con số được báo cáo. Nguyên nhân do ở nhiều quốc gia, dữ liệu chính thức chỉ bao gồm các trường hợp tử vong được báo cáo tại Bệnh viện , không kể các trường hợp tử vong tại nhà hoặc viện dưỡng lão.



Thủ tướng Anh đang dần bình phục



Theo thông tin từ Phố Downing, Thủ tướng Anh Johnson đã được rời khỏi ICU, đang bắt đầu bình phục và có tinh thần rất tốt. Thậm chí, ông còn vẫy tay cảm ơn các nhân viên y tế khi được đưa ra khỏi phòng chăm sóc tích cực tại bệnh viện St Thomas tối 9/4. Hiện tại, Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể đi lại một quãng ngắn.

Tính đến sáng 11/4, Anh ghi nhận tổng cộng gần 74.000 ca nhiễm bệnh với gần 9.000 người tử vong. Theo ông Jonathan Stafford Van Tam - Phó giám đốc Y tế Anh, tình hình dịch bệnh ở nước này vẫn chưa đạt đỉnh và còn rất nhiều nguy hiểm.



Italy tiếp tục kéo dài phong tỏa toàn quốc



Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo, lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ tiếp tục kéo dài đến 3/5. Tuy nhiên, một số loại hình Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo, lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ tiếp tục kéo dài đến 3/5. Tuy nhiên, một số loại hình kinh doanh có thể hoạt động trở lại từ ngày 14/4.



Tính đến sáng 11/4, ổ dịch thứ 3 thế giới là Italy ghi nhận tổng cộng 147.577 ca nhiễm và 18.849 ca tử vong.

