Anh kéo dài phong tỏa đến 1/6, thêm nhiều nhà lãnh đạo Mỹ phải tự cách ly

Trung Quốc phong tỏa 1 thành phố vì COVID-19



Tính đến sáng 11/5 theo giờ Việt Nam, Trung Quốc ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 82.901 với 4.633 ca tử vong (không tăng thêm ca nào).



Đáng lưu ý, trong số 14 ca nhiễm mới thì có đến 11 ca đều tập trung ở TP Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, các nhà chức trách đã tiến hành phong tỏa thành phố này.

Theo đó, người dân ở đây được yêu cầu ở yên trong nhà, mỗi gia đình chỉ được cử 1 thành viên để ra ngoài mua nhu yếu phẩm. Ngoài ra, các cộng đồng dân cư tự thiết lập các tổ tự quản và trạm kiểm soát nhằm kiểm tra lượng người ra vào.



Các hệ thống tàu lửa dừng hoạt động đến hết 31/5. Các tụ điểm Các hệ thống tàu lửa dừng hoạt động đến hết 31/5. Các tụ điểm giải trí và ăn uống đông người và các phương tiện công cộng khác dừng hoạt động đến khi có thông báo mới.



Anh kéo dài lệnh phong tỏa tới 1/6



Tính đến sáng 11/5 theo giờ Việt Nam, Anh ghi nhận thêm 3.923 ca nhiễm và 268 trường hợp tử vong trong 24h qua. Tổng số người mắc và tử vong ở nước này lần lượt là 219.183 và 31.855. Anh hiện là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 3 thế giới (sau Mỹ và Tây Ban Nha) và là nước có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới sau Mỹ.



Hôm 10/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo kéo dài lệnh phong tỏa đến 1/6. Sau ngày này, một số trường học và cửa hàng có thể mở cửa trở lại.



Cũng theo Thủ tướng Anh Boris Johnson, nước này sẽ có một số thay đổi trong chiến chiến dịch ứng phó dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, nước này sẽ áp dụng một hệ thống cảnh báo dịch bệnh 5 cấp tương tự hệ thống áp dụng với nguy cơ khủng bố.



Phó Tổng thống Mỹ tự cách ly sau khi trợ lý nhiễm COVID-19



Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 1.367.638 ca nhiễm và 80.787 ca tử vong. Trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 20.329 ca nhiễm và 750 ca tử vong. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp nước này ghi nhận số ca tử vong mới dưới 1.000 trường hợp.

Theo thông tin từ tờ Bloomberg, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang tự cách ly tại nhà của mình ở Washington sau khi một trợ lý của ông được xác nhận dương tính với virus corona.



Từ một nguồn tin thân cận cho biết, dù kết quả xét nghiệm trước đó là âm tính nhưng ông Pence không tham dự cuộc họp với Tổng thống Trump và các quan chức quân sự hôm 9/5. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5 của ông cũng là âm tính.



Đài CNN ngày 11/5 đưa tin, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ - Đô đốc Michael Gilday cũng đang tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với người thân nhiễm COVID-19.



Thùy Nguyễn (t/h)