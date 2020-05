Nhật Bản thiếu hụt giường bệnh, ông Trump tuyên bố Mỹ đã chiến thắng đại dịch COVID-19

Ông Trump khẳng định Mỹ có năng lực xét nghiệm vượt trội hơn nhiều quốc gia khác



Tính đến sáng 12/5, tổng số người mắc COVID-19 ở Mỹ đã lên tới 1.385.834 trường hợp với 81.795 ca tử vong. Trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 4 ca mắc và gần 800 ca tử vong mới.



Thời gian gần đây, số người mắc mới và tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã tăng chậm lại. Ngày 11/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc họp báo của Nhà Trắng rằng, nước này đã chiến thắng đại dịch COVID-19: "Chúng ta đang mở cửa lại và chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi chưa từng thấy một sự hăng say, nhiệt tình nào như thế suốt thời gian dài vừa qua".

Bên cạnh đó, ông Trump cũng khẳng định, Mỹ có năng lực xét nghiệm vượt trội hơn bất cứ quốc gia nào khác. Tuy nhiên, số liệu của Tracking Project cho thấy, Mỹ hiện chỉ thực hiện 300.000 xét nghiệm trong 4 ngày.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh, ông Trump cho biết sẽ chi thêm 11 tỷ USD để hỗ trợ các bang tăng năng lực xét nghiệm.



Hàng loạt quốc gia đối mặt với nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh khi nới lỏng phong tỏa



Tình hình dịch bệnh giãn ra khiến nhiều nước quyết định nới lỏng các biện pháp phong tỏa và mở cửa nền kinh tế trở lại. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều quốc gia đối mặt với nguy cơ tái bùng phát dịch khi phát hiện những ca nhiễm mới, ổ dịch mới, tiêu biểu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand và Đức.

Ngày 11/5, Hàn Quốc đã đóng cửa tất cả các quán bar và câu lạc bộ ở thủ đô Seoul khi hàng loạt các ca nhiễm mới đều liên quan tới các địa điểm này. Tại Trung Quốc, Vũ Hán cũng ghi nhận ca nhiễm đầu tiên hôm 10/5 sau gần 1 tháng dỡ lệnh phong tỏa.



Nhật Bản thiếu hụt giường bệnh để điều trị COVID-19



Tính đến sáng 12/5, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 15.847 ca nhiễm COVID-19 với 633 trường hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh gia tăng và diễn biến phức tạp đã gây nhiều áp lực nên nền y tế nước này khi ít nhất hơn 6.500 bệnh nhân đang được điều trị, chiếm khoảng 40% trong số 14.486 giường bệnh chuyên dụng cả nước.



Theo ước tính, nếu dịch bệnh lên tới đỉnh điểm thì nước này sẽ phải cần tới hơn 31.077 giường bệnh chuyên dụng trên cả nước. Hiện tại, chỉ riêng ở Tokyo hiện có hơn 1.832 người nhiễm COVID-19 nhập viện, chiếm 91,6% trong số 2.000 giường bệnh chuyên dụng cho người mắc bệnh này.



Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



