Hơn 1,8 triệu dân số mắc COVID-19, chút khởi sắc sau chuỗi ngày u ám

Theo trang thống kê Worldometer, trong 24h qua Mỹ ghi nhận thêm 1.459 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 22.108. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Mỹ chứng kiến số ca tử vong trong ngày vượt mức 1.000 người.



Bên cạnh đó, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng 27.089 ca trong 24h qua, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 560.328 người. Hiện tại, Mỹ vẫn là ổ dịch COVID-19 lớn nhất toàn cầu với số ca nhiễm bệnh và tử vong đứng đầu thế giới.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới hàng ngày của Mỹ vài ngày gần đây có dấu hiệu chững lại. Trong cuộc họp báo cuối ngày 12/4, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nhận định, mức độ lây lan của dịch bệnh ở bang này đã có dấu hiệu chậm lại.



Ông cũng Cuomo còn chỉ trích chính quyền liên bang trong việc ứng phó với dịch vì cho rằng, tiền cứu trợ đã được phân bổ không phù hợp khi mà nhiều bang không bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch lại nhận được khoản cứu trợ quá lớn.



Italy và Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong, mắc mới giảm



Trong 24h qua, Italy ghi nhận thêm 431 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh của nước này lên 19.899 người - cao thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong gần một tháng, số tử vong hàng ngày ở Italy xuống dưới mức 500 người. Đây cũng con số thấp nhất tại nước này kể từ ngày 19/3.



Bên cạnh đó, số ca nhiễm mới trong 24h qua ở Itlay là 4.092 ca, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 156.363 người. Hiện tại, ở nước này chỉ có 3.343 người đang phải điều trị tích cực, chứng tỏ sức ép của dịch bệnh lên nền y tế Italy đã dần giảm bớt.



Trong một diễn biến khác, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 619 ca tử vong trong 24h qua, tăng hơn 100 ca sau 3 ngày liên tiếp giảm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã lên mức 17.203 - đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Italy.

Mặt khác, theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha, số ca nhiễm mới chỉ tăng ở mức 2,6% - mức thấp nhất kể từ đầu dịch. Cách đây 1 tháng số ca nhiễm mới tăng khoảng 20% mỗi ngày. Tính đến sáng 13/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã lên mức 156.363, chỉ đứng sau Mỹ.



Điều này cho thấy lệnh phong toả nghiêm ngặt ban hành hôm 14/3 đã có hiệu quả.



Chiều 12/4, Thủ tướng Pedro Sanchez đã trao đổi trực tuyến với người đứng đầu các vùng tự trị của Tây Ban Nha và cho biết, nước này tiếp tục được đặt trong lệnh phong toả, mặc dù có một số nới lỏng với các lao động thuộc những ngành nghề không thiết yếu.



Số ca tử vong ở Anh vượt 10.000, Thủ tướng Anh xuất viện



Tính đến sáng 13/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Anh đã lên 84.279 ca với 10.612 ca tử vong. Liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Matt Hancock xác nhận, nước này đang thử nghiệm một ứng dụng trên điện thoại nhằm cảnh báo nguy cơ nhiễm COVID-19 cho người sử dụng. Hiện các công ty công nghệ gấp rút hoàn thiện phần mềm này để kết nối tới hệ thống y tế (NHS).



Số người chết trong ngày giảm nhanh tại Pháp



Trong 24h qua, Bộ Y tế Pháp ghi nhận thêm 561 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số người chết lên 14.343. Được biết, đây là mức tăng về số ca thiệt mạng hàng ngày thấp nhất được ghi nhận ở Pháp kể từ đầu tháng 4.

Bên cạnh đó, tổng số người nhiễm bệnh ở nước này tính đến sáng 13/4 đã lên tới 132.591 người.



Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ từ chức giữa dịch COVID-19



Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu đã quyết định từ chức cũng như nhận trách nhiệm về hành động bất hợp lý trong việc phòng chống dịch COVID-19.



Trước đó, ông Soylu công bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong 48 giờ vào tối 10/4. Tuy nhiên, thời điểm áp dụng là 2 tiếng sau khi thông báo khiến Istanbul và nhiều thành phố lớn ở nước này bị hỗn loạn do người dân đổ xô đi mua đồ dự trữ.



Tuy nhiên ngay sau đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố không thông qua quyết định từ chức của ông Soylu.

