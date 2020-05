Số người nhiễm trên thế giới vượt 4,3 triệu, số ca tử vong ở New York có thể cao hơn thực tế

Hàn Quốc kêu gọi giới trẻ ở yên nhà sau khi ổ dịch hộp đêm bùng phát



Tính đến sáng 13/5, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10.962 ca nhiễm COVID-19 với 259 người tử vong. Hàn Quốc đang đối mặt với "làn sóng thứ 2" của dịch bệnh khi liên tiếp các ca nhiễm mới được ghi nhận có liên quan đến các quán bar và hộp đêm.



Ngày 6/5, một thanh niên 29 tuổi nhiễm COVID-19 đã từng đến nhiều hộp đêm ở khu Itaewon - khu phố ăn chơi nức tiếng ở Seoul. Chưa đầy 1 tuần sau, nước này có thêm ít nhất 86 người từng đến các hộp đêm ở Itaewon được xác nhận mắc COVID-19 tính đến ngày 11/5.

Trước tình hình này, dân chơi ở các hộp đêm đang trở thành tâm điểm của làn sóng bùng phát dịch. Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Lee Jacob (đến từ Bệnh viện Hallym của Seoul) kêu gọi giới trẻ cần cẩn trọng và nên ở nhà.



Số người tử vong ở New York có thể cao hơn thực tế



Tính đến sáng 13/5, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 1.408.636 ca nhiễm và 83.425 ca tử vong. Trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 22.205 ca nhiễm mới và 1.571 người chết do COVID-19.



Nơi ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ - bang New York ghi nhận số ca tử vong trong ngày giảm mạnh với 172 trường hợp trong 24h qua, nâng tổng số người chết do COVID-19 lên 27.175 với 348.655 ca nhiễm (tăng 1.504 trường hợp).

Tuy nhiên, hãng tin AP dẫn lại thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khẳng định, số ca tử vong tại TP New York trên thực tế có thể cao hơn khoảng 5.300 ca so với số liệu chính thức.



Pháp cảnh báo việc tái thiết lập phong tỏa



Tính đến sáng 13/5, Pháp ghi nhận tổng cộng 178.225 ca nhiễm với 26.991 ca tử vong do COVID-19. Trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 802 ca nhiễm và 348 trường hợp tử vong.



Sau hơn một ngày nới lỏng lệnh phong toả toàn quốc, chuyên gia Jean Castex cũng chính là người dựng kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa đã cảnh báo chính phủ Pháp nên chuẩn bị cho khả năng phải thiết lập lại phong tỏa để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.



