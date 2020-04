Số người chết vì COVID-19 ở Italy vượt 20.000, Singapore tăng đột biến ca mắc mới

Số ca tử vong ở Italy vượt mốc 20.000, Pháp tăng số người mắc trở lại



Trong 24h qua, số ca tử vong do COVID-19 tăng nhẹ lên 566 trường hợp (cao hơn so với 431 trường hợp ngày 12/4). Tổng số ca tử vong ở nước này vượt mức 20.465 - đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Số trường hợp phải chăm sóc đặc biệt giảm 83 người.



Ngày 13/4, số người mắc SARS-CoV-2 tại nước này tăng 3.153, giảm gần 1.000 trường hợp so với ngày 12/4.



Số trường hợp mắc SARS-CoV-2 trong ngày 13/4 tại Italy là 3.153, giảm gần 1.000 trường hợp so với ngày 12/4. Đây là con số thấp nhất trong gần 1 tuần trở lại đây, cho thấy tình hình dịch bệnh ở nước này đã phần nào được kiểm soát.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, số ca nhiễm tại Pháp tăng trở lại với 4.188 trường hợp, nhiều hơn 1.000 trường hợp so với ngày 12/4. Tính đến sáng 14/4, tổng số người nhiễm COVID-19 ở Pháp đã lên tới 136.779 người với 14.967 ca tử vong.



New York (Mỹ): Số người chết do COVID-19 vượt 10.000



Hôm 13/4, Thống đốc bang New York Andrew M. Cuomo cho biết bang mới ghi nhận thêm 671 ca tử vong, nâng tổng số người chết do dịch bệnh ở khu vực này lên 10.056. Thống đốc cũng cảnh báo, số ca nhiễm tại New York sẽ nhanh chóng đi lên nếu cư dân lơ là việc giữ khoảng cách xã hội



Tính đến sáng 14/4, Mỹ vẫn là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới và bỏ xa các nước còn lại. Mỹ ghi nhận tổng cộng 586.941 ca nhiễm với 23.640 người tử vong.



Thủ tướng Anh không còn nhiễm SARS-CoV-2



Hôm 13/4, ông James Slack - người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết, trong lần xét nghiệm gần đây nhất Thủ tướng Boris Johnson không còn bị nhiễm virus corona trước khi xuất viện hôm 12/4.



Hiện ông Boris Johnson đang tiếp tục hồi phục sau khi xuất viện nhưng không quay trở lại làm việc ngay. Thủ tướng Anh đang hồi phục Sức Khỏe tại tư gia ở Checkers, Buckinghamshire.



Tính đến sáng 14/4, Anh ghi nhận tổng cộng 88.621 ca nhiễm với 11.329 người tử vong.



Tây Ban Nha bắt đầu nới lỏng một số biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội



Ngày 13/4, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 517 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người chết ở nước này lên 17.756 người; tổng số ca nhiễm bệnh là 170.099 (cao thứ 2 thế giới sau Mỹ).

Ảnh minh họa.



Từ 13/4, Tây Ban Nha bắt đầu nới lỏng một số biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội. Một số doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp làm trong ngành xây dựng và sản xuất, đã được phép mở cửa trở lại. Tuy nhiên, phần lớn mọi người vẫn được yêu cầu ở trong nhà. Các cửa hàng, quán bar và không giang công cộng tiếp tục đóng cửa đến ít nhất là 26/4.



Tại những nhà ga chính, người đi làm được phát khẩu trang vào sáng 13/4. Theo một phát ngôn viên của chính quyền Madrid chia sẻ trên CNN, khoảng 300.000 người lao động trong các lĩnh vực không thiết yếu đã đi làm trở lại ở vùng Madrid hôm 13/4.



Ecuador: Cảnh sát thu gom gần 800 thi thể từ tâm dịch COVID-19



Theo hãng tin AFP, Ecuador ngày 13/4 cho biết, cảnh sát đã thu gom 771 thi thể từ nhiều ngôi nhà ở TP Guayaquil, thủ phủ tỉnh Guayas - tâm điểm của dịch COVID-19 ở nước này và 631 thi thể từ những Bệnh viện có nhà xác quá tải.



Tính đến sáng 14/4, tổng số người mắc COVID-19 ở nước này đã lên tới 7.529 ca.



Singapore tăng đột biến ca mắc mới COVID-19



Ngày 13/4, Bộ Y tế Singapore ghi nhận thêm 386 ca nhiễm mới, đánh dấu số ca lớn nhất trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm virus corona tại đảo quốc lên 2.918 với 9 người tử vong.

Thùy Nguyễn (t/h)