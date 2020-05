Brazil vượt Pháp về số ca bệnh, thủ đô của Mỹ kéo dài lệnh phong tỏa thêm gần 1 tháng

Brazil vượt Pháp về số ca bệnh

Chỉ riêng trong ngày 13/5, Brazil phát hiện thêm 11.385 ca bệnh mới đã vượt Pháp trở thành quốc gia bị ảnh hưởng thứ sáu thế giới với tổng cộng 188.974 ca tính đến nay. Số người chết ở nước này tăng thêm 749 ca, nâng tổng số tử vong lên 13.149 trường hợp. Chính quyền cũng dự báo tăng trưởng sẽ giảm 4,7% trong năm 2020, mức tăng trưởng tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua.

Khoảng 2,8 triệu người ở Pháp có thể đã nhiễm COVID-19



Còn tại Pháp, 3 ngày sau khi nới lỏng phong toả, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này ngày 13/5 chỉ tăng thêm 83 ca, giảm mạnh so với 348 ca của ngày trước đó.



Theo kết quả nghiên cứu của do nhóm các nhà khoa học đứng đầu bởi Nhà dịch tễ học Simon Cauchemez thuộc Viện Pasteur công bố trên tạp chí Khoa học ngày 13/5, ước tính có khoảng 2,8 triệu người ở Pháp, tương đương 4,4% dân số có thể đã nhiễm Covid-19 tính tới ngày 11/5.

Ảnh: AP



Nghiên cứu cho rằng, trong số những người nhiễm bệnh, có 3,6% phải nhập viện và 0,7% tử vong. Tỷ lệ tử vong ở mức khoảng 0,001% với những người dưới 20 tuổi, 10,1% với những người trên 80 tuổi.



Tại hai vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm: vùng thủ đô Ile-de-France và vùng Grand Est ở phía đông, có ít nhất 10% dân số bị nhiễm virus corona chủng mới. Còn các vùng khác trên toàn nước Pháp ở mức từ 2,8 đến 7,2%.



Các nhà dịch tễ Pháp tiếp tục kết luận rằng, phải có tới 65% dân số ở Pháp nhiễm bệnh để đạt khả năng miễn dịch. Như vậy, mức độ miễn dịch hiện nay không đủ để tránh làn sóng lây nhiễm thứ hai. Vì vậy, các biện pháp kiểm soát vẫn cần được duy trì trong giai đoạn hết lệnh phong tỏa từ ngày 11/5.



Thủ đô Washington của Mỹ kéo dài lệnh phong tỏa thêm gần 1 tháng



Lệnh phong tỏa tại thủ đô Washington của Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 15/5 tức thứ Sáu tuần này. Tuy nhiên, Thị trưởng Washington Muriel Bowser cho biết, lệnh phong tỏa sẽ được kéo dài tới ngày 8/6 do thủ đô Washington chưa đạt được tất cả các tiêu chí về mở cửa trở lại.

Nhân viên y tế kiểm tra các lái xe tại một trạm xét nghiệm COVID-19 lưu động ở Los Angeles, Mỹ ngày 27/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)



Một trong số đó là ca nhiễm mới phải giảm liên tục trong vòng 14 ngày, tuy nhiên, xu hướng này ở thủ đô Washington mới chỉ đạt được trong 4 ngày.



Thị trưởng Bowser cho biết đã tham vấn với Anthony Fauci, Giám đốc Viện Thị trưởng Bowser cho biết đã tham vấn với Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Các bệnh truyền nhiễm quốc gia cũng như sẽ nghiên cứu các dữ liệu cần thiết để đưa ra các quyết định tiếp theo. Bà Bowser nói thêm, lệnh phong tỏa có thể sẽ được gỡ bỏ sớm hơn thời hạn hoặc tiếp tục kéo dài tùy theo tình hình thực tế.

Thử nghiệm thuốc favipiravir cho kết quả khả quan ở Nga

Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) ngày 13/5 cho biết favipiravir, một loại thuốc được cho là có thể điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã cho kết quả hứa hẹn trong các thử nghiệm lâm sàng ban đầu ở nước này.

Ông Kirill Dmitriev, lãnh đạo RDIF, cho biết 60% trong số 40 bệnh nhân COVID-19 được sử dụng thuốc favipiravir đã có xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới sau 5 ngày. Ông nhận định việc điều trị bằng thuốc này có thể giảm một nửa thời gian phục hồi và giúp giảm 50% số bệnh nhân nặng.



Theo kế hoạch, cuộc thử nghiệm lâm sàng với 330 bệnh nhân nhiễm COVID-19 sẽ kết thúc vào cuối tháng 5/2020.

Trung Đông vẫn đáng lo ngại

Ai Cập ngày 13/5 thông báo phát hiện thêm 338 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia này lên 10.431 người. Bên cạnh đó, số bệnh nhân thiệt mạng do căn bệnh nguy hiểm này hiện là 556, sau khi có ghi nhận thêm 12 trường hợp tử vong trong ngày.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thêm 1.639 ca mới và 58 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 143.114 trường hợp và 3.952 người thiệt mạng.

Tại Iraq, số ca mắc COVID-19 mới trong ngày tăng kỷ lục 119 ca, cao nhất kể từ khi bùng phát dịch, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 3.032 người. Cho đến nay, 115 bệnh nhân đã tử vong do COVID-19 tại Iraq.

Cùng ngày, Saudi Arabia cho biết số ca bệnh ở nước này đã tăng thêm 1.905 người lên tổng cộng 44.830 trường hợp. Số bệnh nhân tử vong trong vòng 24 giờ qua do COVID-19 cũng tăng 9 trường hợp lên 273 người.

Hà Ly (t/h)