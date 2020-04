Gần 2 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, hơn 126.000 ca tử vong

Mỹ vượt hơn 600.000 người mắc COVID-19



Tính đến sáng 15/4, nước Mỹ ghi nhận tổng cộng 613.886 ca nhiễm COVID-19 với 26.047 người tử vong. Cả số người nhiễm và tử vong ở nước này đều đứng đầu thế giới.



Sau New York, California đã ghi nhận 1.544 ca nhiễm virus corona chủng mới ngày 14/4 - đây là mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở bang này lên 23.338 người. Trong đó, 11% ca nhiễm virus tại đây là nhân viên y tế.

Pháp: Hầu hết các hoạt động đều bị tê liệt



Tính đến sáng 15/4, Pháp ghi nhận tổng cộng 143.303 người nhiễm COVID-19 với 15.729 người tử vong. Dịch bệnh ngày càng căng thẳng khiến hầu hết các hoạt động ở nước này bị tê liệt. Trừ các Tính đến sáng 15/4, Pháp ghi nhận tổng cộng 143.303 người nhiễm COVID-19 với 15.729 người tử vong. Dịch bệnh ngày càng căng thẳng khiến hầu hết các hoạt động ở nước này bị tê liệt. Trừ các Bệnh viện đang căng mình chữa trị cho bệnh nhân, các cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc mở cửa phục vụ nhu cầu thiết yếu thì các hoạt động khác đều "ngủ đông".



Trong đó, nỗi lo phổ biến nhất là giấy tờ. Nguyên nhân bởi, thủ tục hành chính không thuộc lĩnh vực thiết yếu nên không được ưu tiên.



Tây Ban Nha: Ghi nhận số ca nhiễm thấp nhất kể từ 18/3



Theo thông tin từ Bộ Y tế Tây Ban Nha, ngày 13/4 nước này ghi nhận thêm 567 ca tử vong do COVID-19 (cao hơn 510 ca so với ngày trước đó). Tuy nhiên, số ca nhiễm mới là 3.045 - mức thấp nhất kể từ ngày 18/3.

Tính đến sáng 15/4, Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 174.060 người nhiễm COVID-19 với 18.255 ca tử vong. Từ 13/4, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất đã được phép hoạt động trở lại do chính phủ Tây Ban Nha nới lỏng một số biện pháp phong tỏa.



Iran: Lần đầu tiên ghi nhận số người tử vong dưới 100 trong 1 tháng



Ngày 14/4 Bộ Y tế Iran cho biết, ghi nhận thêm 98 ca tử vong do COVID-19 trong 24h qua. Đây là mức tăng ca tử vong theo ngày thấp nhất trong vòng một tháng ở quốc gia này. Bên cạnh đó, Iran cũng xác nhận thêm 1.547 ca nhiễm mới trong 24h qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 74.877 với 4.683 người tử vong.



Số ca thiệt mạng ở Italy vượt 21.000



Italy là ổ dịch COVID-19 lớn thứ 2 châu Âu (sau Tây Ban Nha) và lớn thứ 3 thế giới (sau Mỹ và Tây Ban Nha). Tính đến sáng 15/4, nước này ghi nhận tổng cộng 162.488 người nhiễm bệnh với 21.067 ca tử vong.

