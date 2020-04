Dịch COVID-19 ngày 16/4/2020: Tổng số ca nhiễm vượt 2 triệu với hơn 134.000 người tử vong

Tình trạng dịch bệnh ở Mỹ ngày càng căng thẳng



Tính đến sáng 16/4, Mỹ ghi nhận tổng cộng 644.089 ca mắc COVID-19 với hơn 28.529 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh đã lan khắp nước Mỹ, khiến lần đầu tiên trong lịch sử nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp.



New York vẫn là tâm dịch ở Mỹ. Trong 24h qua, bang này ghi nhận thêm 10.656 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn tiểu bang lên thành 213.779. Bên cạnh đó, số ca tử vong trong 24h cũng tăng thêm 752 ca, nâng tổng số người chết do virus lên 11.586.

Ngày 15/4, Tổng thống Donald Trump cho biết, dữ liệu thống kê cho thấy số ca nhiễm ở Mỹ đã vượt đỉnh điểm. Cụ thể, các đường cong ở thành phố Detroit và Denver đã dần thẳng; trong khi đó số ca nhiễm ở các thành phố khác như ew York, Washington DC, Baltimore, Philadelphia… đã dần giảm.



Pháp kéo dài thời hạn cách ly đến 11/5, số người chết ở Italy vượt 21.000



Tính đến sáng 16/4, Pháp ghi nhận tổng cộng 147.863 ca nhiễm với 17.167 người tử vong (cao thứ 4 thế giới sau Mỹ, Italy và Tây Ban Nha).



Sau khi thực hiện cách ly Sau khi thực hiện cách ly xã hội được 1 tháng, tối 13/4 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố kéo dài thời hạn cách ly đến 11/5.



Sau ngày 11/5, các doanh nghiệp, trường học cấp cơ sở ở nước này sẽ mở cửa trở lại. Tuy nhiên, lĩnh vực nhà hàng, du lịch, khách sạn và các trường đại học vẫn tiếp tục đóng cửa.



Trong một diễn biến khác, số người tử vong do COVID-19 ở Italy đã vượt 21.000. Cụ thể, tính đến sáng 16/4, tổng số người nhiễm bệnh ở nước này đã lên tới 165.155 trường hợp với 21.645 ca tử vong.



Tây Ban Nha: Có thể 70.000 y tá ở đã nhiễm COVID-19



Tính đến sáng 16/4, Tây Ban Nha ghi nhận 180.659 ca nhiễm COVID-19 với 18.812 ca tử vong. Trong một nghiên cứu mới của Đại học Điều dưỡng Tây Ban Nha, phát hiện ban đầu cho thấy khoảng khoảng 1/3 y tá ở Tây Ban Nha (tương đương 70.000) có thể đã bị nhiễm COVID-19.

Khi khảo sát qua email, gần 30% y tá cho biết có triệu chứng nhiễm COVID-19. Khoảng 75% nói rằng, họ có thể đã bị nhiễm bệnh tại nơi làm việc, 35% cho rằng tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ là nguyên nhân chính khiến họ bị lây nhiễm.



Một số cửa hàng ở Đức sẽ được mở cửa trở lại



Ngày 15/4, Thủ tướng Angela Merkel cho biết sẽ nới lỏng các hạn chế áp dụng cho nhiều cửa hàng trên phạm vi toàn quốc trong tuần tới. Tuy nhiên, các cửa hàng được mở lại phải có diện tích ít nhất là 800m2 để vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn.



Từ 4/5, các trường học cũng dần được mở cửa trở lại, ưu tiên những lớp tiểu học và học sinh trung học năm cuối cấp. Từ 3/5, Đức cũng nới lỏng quy tắc giãn cách xã hội. Trước đó, lệnh này quy định ở nơi công cộng không được gặp nhau quá 2 người, ngoài trừ những người sống chung 1 nhà. Những sự kiện công cộng lớn vẫn tiếp tục bị cấm cho đến tháng 8.



Tính đến sáng 16/4, Đức ghi nhận tổng cộng 134.753 ca nhiễm COVID-19 với 3.804 người tử vong.

Thùy Nguyễn (t/h)