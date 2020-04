Dịch COVID-19 thế giới ngày 18/4/2020: Số ca tử vong vượt mốc 150.000, dân múa hát 'dọa' virus

Tình hình dịch COVID-19 thế giới ngày 18/4/2020, theo số liệu thống kê của đại học Johns Hopkins, tính đến 8h17 sáng nay, thế giới ghi nhận 2.250.119 ca nhiễm COVID-19, trong đó, số ca tử vong là 154.241 trường hợp. Số người nhiễm COVID-19 bình phục trên toàn thế giới là 571.577.

Mỹ vẫn công bố kế hoạch "mở cửa" kinh tế

Mỹ vẫn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi COVID-19 với 709.735 ca nhiễm và 37.154 người thiệt mạng. Số ca mắc bệnh mới và tử vong trong ngày vì COVID-19 vẫn là những số liệu kinh hoàng. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 2.625 ca tử vong.

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 ở một Bệnh viện New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đã có 7 bang vùng Đông Bắc Mỹ đã tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 15/5. Tuy nhiên Tổng thống Donald Trump vẫn công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế theo 3 giai đoạn, trong đó có điều kiện tiên quyết là sự suy giảm dịch bệnh ở các bang. Nhận định về tác động của COVID-19 tới kinh tế Mỹ, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) chi nhánh New York, John Williams cho biết, kinh tế Mỹ cần "1 đến 2 năm", nếu như không muốn nói là nhiều hơn để phục hồi sau đại dịch.

Rạng sáng ngày 18/4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Trump đã thông báo Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ tiến hành chương trình hỗ trợ trị giá 19 tỉ USD để giúp nông dân giảm thiểu thiệt hại do đại dịch. Chương trình cứu trợ sẽ hỗ trợ trực tiếp cho nông dân và thu mua thực phẩm nông sản để phân phối tới các ngân hàng thực phẩm, các tổ chức cộng đồng nhằm phục vụ người khó khăn.

New York phải kéo dài lệnh phong tỏa

Mới đây, Thống đốc Andrew Cuomo của tâm dịch New York (Mỹ) đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tại bang này đến ngày 15/5. Tại buổi họp báo cập nhật tình hình dịch bệnh hôm 17/4, ông Cuomo đã có ý chỉ trích chính quyền của Tổng thống Donald Trump khi không hỗ trợ đủ kinh phí chống dịch. Thành phố New York đến nay đã xác nhận 7.890 người tử vong do COVID-19 và 4.309 ca tử vong nghi do dịch bệnh. Tuy nhiên, Thống đốc Andrew Cuomo vẫn khẳng định tình hình đang tiếp tục được cải thiện.

Mới đây, CBS News xuất hiện video ghi lại khoảnh khắc người dân New York hát và nhảy múa trên đường. Họ hy vọng âm nhạc sẽ xua tan đi sợ hãi, "dọa" virus corona và giúp nâng cao tinh thần cộng đồng.

Đoạn video ghi lại những hình ảnh này đã nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều tài khoản đã bình luận chia sẻ với người dân thành phố đang chịu thiệt hại nặng nề vì COVID-19.

"Đây là điều tôi muốn xem. Đừng quên giữa khoảng cách với nhau nhé!"; "New York ơi, an toàn nhé. Gửi tình yêu từ Texas!"; "Bảo trọng nhé New York, bạn sẽ vượt qua được đại dịch thôi!"...

Nhật Bản: Số ca nhiễm COVID-19 vượt 10.000 người

Tính đến ngày 18/4, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Nhật Bản là 10.009 người, trong đó có 9.297 trường hợp trong nước và 712 trường hợp trên du thuyền Diamond Princess. Thủ đô Tokyo vẫn đứng đầu danh sách có nhiều người nhiễm bệnh nhất với 2.595 ca.

Ngày 17/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi người dân tiếp tục ở trong nhà và tránh ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp tại nước này đã gây áp lực lớn về kinh tế lên các doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng Abe cho biết chính phủ sẽ đẩy nhanh việc hỗ trợ tài chính, một trong số đó là kế hoạch hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cho người dân - với mức 100.000 yên (930 USD).

Indonesia có số ca bệnh cao nhất khu vực

Ngày 17/4, Indonesiaghi nhận thêm 407 ca mắc bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 5.923. Nước này cũng đã ghi nhận thêm 24 ca tử vong, đưa tổng số trường hợp tử vong lên 420. Như vậy, Indonesia đã vượt Philippines, trở thành nước có số người mắc bệnh nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.

Binh sĩ và cảnh sát Indonesia phun thuốc khử trùng tại Surabaya. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ Straits Times (Singapore) dẫn lời nhận định của Giáo sư Wiku Adisasmito - thuộc nhóm chuyên gia trong đội đặc nhiệm phản ứng COVID-19 cho biết, dịch bệnh tại Indonesia có thể lên tới đỉnh điểm với khoảng 100.000 ca nhiễm và trên 1.000 ca tử vong vào tháng 5.





Anh sản xuất 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Vaccine "ChAdOx1 nCoV-19" - thành quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học tại Đại học Oxford đang trong quá trình sản xuất và sẽ có sẵn 1 triệu liều để sử dụng vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, tính hiệu quả của vaccine này vẫn còn được... để ngỏ vì chưa có nhiều thử nghiệm thực tế.

Đây là một trong số ít nhất 70 loại vaccine tiềm năng đang được các nhà nghiên cứu và công ty công nghệ sinh học trên khắp thế giới phát triển để chống COVID-19.

Kiều Đỗ (t/h)