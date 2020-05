Chuyên gia Trung Quốc nghi ngờ Vũ Hán giấu quy mô dịch, TT Trump chê ông Obama `thiếu năng lực`

Trong số đó, có 1.858.090 người đã được chữa khỏi và hồi phục. So với ngày 17/5, số ca tử vong tăng 2.794 người và số ca nhiễm tăng 53.619 người. Đến thời điểm hiện tại, đại dịch đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Top 5 ổ dịch lớn nhất thế giới là Mỹ (1.527.664 người nhiễm và 90.978 ca tử vong); Nga (281.752 ca nhiễm và 2.631 ca tử vong); Tây Ban Nha (277.719 người mắc bệnh và 27.650 người chết); Anh (243.695 ca mắc và 34.636 người tử vong) và Brazil (241.080 người nhiễm và 16.118 ca tử vong).



Chuyên gia Trung Quốc nghi ngờ Vũ Hán đã che giấu quy mô dịch bệnh



Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Chung Nam Sơn - chuyên gia về hô hấp nổi tiếng của Trung Quốc cho rằng, thời gian đầu chính quyền Vũ Hán đã cố gắng che giấu sự lây lan khủng khiếp của dịch bệnh.



Tuy nhiên, cũng theo ông Chung, từ ngày 23/1 khi chính quyền trung ương bắt đầu đứng ra kiểm soát tình hình thì Vũ Hán đã cung cấp các con số chính xác. Do đó, số liệu thống kê dịch bệnh hiện tại ở Trung Quốc là chính xác. Ông Chung cũng cảnh báo nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ 2, cảnh báo người dân không nên chủ quan.



Đến sáng 18/5, Trung Quốc ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 82.947 với 4.633 ca tử vong. Theo hãng tin Reuters ngày 17/5, gần đây chính phủ Trung Quốc đã có động thái kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tăng cường sản xuất cũng như nhập thêm các mặt hàng như đậu nành, dầu đậu nành... để sẵn sàng đối phó với dịch bệnh căng thẳng.



Ông Trump chê ông Obama là người "kém cỏi"



Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 19.043 ca nhiễm và 860 người tử vong. Đây là lần đầu tiên, Mỹ ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong 1 ngày dưới 1.000 người. Tính đến sáng 18/5, Mỹ có tổng cộng 1.527.664 người nhiễm và 90.978 ca tử vong.



Vùng dịch nghiêm trọng nhất ở Mỹ là bang New York ghi nhận số ca tử vong trong ngày giảm mạnh với 191 người chết trong 24h và 1.736 ca nhiễm mới. Hiện tại, New York có tổng cộng 359.835 người nhiễm bệnh và 28.325 ca tử vong do COVID-19.

Hôm 17/5, đài CNN dẫn lại lời Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar tuyên bố, không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới ở các bang mới mở cửa trở lại. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định còn quá sớm để xác định được tình hình dịch bệnh sẽ phát triển thế nào trong thời gian tới.



Liên quan đến tình hình đại dịch, Tổng thống Trump đang phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi. Thế nhưng người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định nước này đang có những bước tiến lớn trong việc chống lại dịch bệnh. Ông Trump cũng khuyến khích các bang mở cửa nền kinh tế trở lại bất chấp cảnh báo từ các chuyên gia y tế công cộng.



Hôm 16/5, trong một bài phát biểu công khai Cựu Tổng thống Mỹ Obama ngầm chỉ trích cách Tổng thống Trump ứng phó COVID-19, cho rằng nhiều lãnh đạo còn không biết mình đang làm gì. Đáp lại, ông Trump cho rằng ông Obama là một tổng thống "kém cỏi, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Không đủ năng lực”.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



Thùy Nguyễn (t/h)