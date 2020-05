Bộ trưởng Y tế Mỹ chỉ trích WHO, Anh dự định sản xuất 30 triệu liều vaccine COVID-19 vào tháng 9

Top 5 các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch trên thế giới lần lượt là: Mỹ với 1.550.294 ca nhiễm và 91.981 ca tử vong; Nga với 290.678 người mắc bệnh và 2.722 người chết, Tây Ban Nha là 278.188 người mắc và 27.709 người tử vong; Brazi với 255.368 người nhiễm bệnh và 16.852 người chết; Anh với 246.406 người mắc và 34.796 người tử vong.



Bộ trưởng Y tế Mỹ chỉ trích WHO giữa đại dịch COVID-19



Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ Alex Azar đã chỉ trích WHO thất bại trong việc sự bùng phát và lây lan của đại dịch COVID-19, đồng thời ám chỉ Trung Quốc che giấu thông tin.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ Alex Azar.



Lời chỉ trích của ông Azar được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ủng hộ thực hiện điều tra nguồn gốc đại dịch. Trước đó, Tổng thống Donald Trump còn nói WHO là "con rối" của Trung Quốc, "đưa ra những lời khuyên tồi tệ". Ông Trump cũng cho rằng WHO thiên vị Trung Quốc dù mỗi năm Washington chi cho WHO 450 triệu USD trong khi Bắc Kinh chỉ là 38 triệu USD.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Mỹ, dữ liệu của ĐH Johns Hopkins khẳng định chỉ trong 1 tuần qua nước này đã có 10.000 người tử vong do COVID-19. Bên cạnh đó, ĐH Massachusetts phân tích 20 mô hình dịch tễ học và dự báo, đến ngày 6/6 số người tử vong tại Mỹ có thể lên đến 112.000.



Anh dự định sản xuất 30 triệu liều vaccine COVID-19 vào tháng 9



Hôm 17/5, Bộ trưởng Hôm 17/5, Bộ trưởng kinh doanh Anh Alok Sharma thông báo về thỏa thuận cấp phép toàn cầu được ký kết giữa ĐH Oxford và hãng dược đa quốc gia AstraZeneca. Việc ký kết này nhằm sản xuất và cung cấp vaccine COVID-19 cho ít nhất nửa dân số Anh.



Ông Alok Sharma còn nhấn mạnh, ngoài thực hiện quy định tổng cộng 100 triệu liều vaccine và cung cấp vaccine cho người dân Anh, họ còn có thể cung cấp loại vaccine này cho các nước đang phát triển với chi phí thấp nhất có thể. Nếu thành công, AstraZeneca sẽ cung cấp 30 triệu liều vaccine cho Anh vào tháng 9.



Bệnh nhân tái dương tính COVID-19 sau khi hồi phục không lây nhiễm, SARS-CoV-2 có thể lây qua phân người



Hôm 18/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã khẳng định, những bệnh nhân tái dương tính COVID-19 sau khi xuất viện không có khả năng lây nhiễm.

Ảnh minh họa.



Kết quả này dựa trên cuộc phân tích trong phòng thí nghiệm với 108 trường hợp tái dương tính cùng với các cuộc điều tra dịch tễ học với 85 trường hợp khác.



Một nghiên cứu mới nhất ở Trung Quốc cho thấy, virus SARS-CoV-2 có thể lây qua phân của người bệnh. Từ tháng 2 vừa qua, các nhà khoa học đã phát hiện ra loại virus này tồn tại trong mẫu phân của một bệnh nhân 78 tuổi tại Quảng Đông nên đã thực hiện các thí nghiệm phân tích khả năng lây nhiễm qua con đường này.



Theo đó, các chuyên gia y tế tin rằng, con đường lây nhiễm chính là các giọt bắn qua đường hô hấp và việc tiếp xúc trực tiếp bề mặt.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



Thùy Nguyễn (t/h)