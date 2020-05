Hơn 65.000 người Mỹ chết vì COVID-19, bệnh viện ở Tokyo quá tải ca bệnh

Trong đó, 5 ổ dịch lớn nhất thế giới là: Mỹ với 1.131.030 người nhiễm và 65.753 người tử vong; Tây Ban Nha với 242.988 người mắc và 24.824 người tử vong; Itlay lần lượt là 207.428 và 28.236; Anh với 177.454 người nhiễm bệnh và 27.510 người chết và cuối cùng là Pháp với 167.346 người nhiễm và 24.594 người tử vong.



Hơn 65.000 người Mỹ chết vì COVID-19



Tính đến sáng 2/5, virus corona chủng mới đã cướp đi sinh mạng của 65.753 người Mỹ. Như vậy, cứ trung bình 1 ngày thì có 1.286 người chết vì virus này tính từ khi bùng phát dịch.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Tổng thống Donald Trump hy vọng số người chết do COVID-19 sẽ dừng ở con số dưới 100.000 - dù đây vẫn là con số tồi tệ.

Tính đến sáng 2/5, Mỹ ghi nhận tổng cộng 1.131.030 người nhiễm COVID-19. Theo CNN, ít ngày tới gần một nửa nước Mỹ sẽ mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một số bang vẫn kiên trì với các kế hoạch phong tỏa như Washington. Thống đốc bang Washington Jay Inslee cho biết, bang sẽ sẽ nới rộng thời gian yêu cầu người dân ở nhà đến tháng 5.



Bệnh viện ở Tokyo quá tải do dịch bệnh



Tính đến sáng 2/5, Nhật Bản ghi nhận thêm 203 ca mắc mới, chỉ riêng thủ đô Tokyo đã chiếm tới 165 ca, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở Nhật Bản lên 15.196 trường hợp với 468 người tử vong. Số người nhiễm bệnh ở Tokyo có 4.137 ca.



Ngày 1/5 tại Hokkaido ghi nhận 8 người thiệt mạng do COVID-19 - con số tử vong cao nhất trong 1 ngày ở khu vực này. Cùng ngày ở đây cũng ghi nhận 2 người mắc mới, nâng số ca mắc lên 790 người.



Trong tình hình dịch bệnh, một số Trong tình hình dịch bệnh, một số Bệnh viện tại Tokyo đã quá tải và không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân nhiễm COVID-19. Do đó, Chính quyền Tokyo đang tăng cường sử dụng các khách sạn làm nơi chữa trị cho những bệnh nhân nhẹ.



Nga tăng kỷ lục ca nhiễm, một vị Bộ trưởng nhiễm COVID-19



Chỉ trong ngày 1/5, nước Nga ghi nhận thêm 7.933 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại đây lên 114.431 trường hợp - mức tăng cao nhất ở nước này kể từ đầu mùa dịch.



Trong số đó, 13.220 người đã được điều trị khỏi và hồi phục, 1.169 người tử vong. Ngày 1/5, theo Cơ quan báo chí Bộ Xây dựng Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nhà ở và Tiện ích công cộng Vladimir Yakushev đã nhập viện sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng theo Cơ quan báo chí Bộ Xây dựng Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga, Thứ trưởng Dmitry Volkov cũng mắc COVID-19.



Hôm 30/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng thông báo bị nhiễm virus corona chủng mới và đang phải tự cách ly.



Đông Nam Á: Singapore vẫn chuyển biến xấu, Malaysia kiểm soát thành công



Ngày 1/5, tại Singapore ghi nhận thêm 932 ca nhiễm, nâng tổng ca nhiễm lên 17.101. Phần lớn các ca nhiễm mới đều là những người có giấy phép lao động, sống trong các ktx dành cho lao động nước ngoài.



Tính đến sáng 2/5, Singapore đã ghi nhận tổng cộng 16 người tử vong do COVID-19. Hôm 30/4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho hay, nước này sẽ mở cửa kinh tế theo từng bước khi số ca nhiễm trong cộng đồng giảm.



Tính đến 2/5, Malaysia ghi nhận tổng cộng 6.071 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó 103 người đã tử vong và 4.210 người đã được chữa khỏi.



Phát biểu trực tiếp trên truyền hình ngày 1/5, Thủ tướng Muhyiddin Yassin thông báo sẽ mở cửa gần như tất cả lĩnh vực kinh tế từ ngày 4/5 với sự tuân thủ quy trình vận hành tiêu chuẩn y tế nghiêm ngặt.



