Số người tử vong vì COVID-19 ở Mỹ vượt 40.000 người, Singapore có nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á

Mỹ: Ca tử vong vượt 40.000, số người nhiễm virus cao kỷ lục



Tính đến sáng 20/4, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. Trong đó, số ca nhiễm ở Mỹ và 763.832 trường hợp, cao hơn rất nhiều so với ổ dịch COVID-19 thứ 2 thế giới là Tây Ban Nha là 198.674.



Số ca tử vong ở nước này cũng vượt mức 40.000 người. Trong đó, bang New York vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Tuy nhiên, số ca nhiễm bệnh trong viện ở bang này giảm xuống 16.000, so với mức cao trước đó là 18.000. Số ca phải thở máy cũng giảm, số ca tử vong trong 1 ngày giảm xuống còn 507 , thấp hơn 700 ca trước đó.

Ảnh minh họa.



Phát biểu trong cuộc họp báo cập nhật tình hình COVID-19 cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, số liệu cập nhật cho thấy New York nhiều khả năng đã qua đỉnh dịch, tuy nhiên người dân vẫn cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác.



Số ca tử vong mới ở Anh thấp hẳn



Trong 24h qua, nước Anh ghi nhận thêm 596 số ca tử vong mới, nâng tổng số người chết ở nước này lên 16.060. Đây là mức tử vong thấp thứ 2 trong ngày từ sau 6/4.



Đến sáng 20/4, tổng số người mắc COVID-19 ở quốc gia châu Âu này lên tới 120.067, tăng 5.850 ca trong vòng 24 giờ qua.



Được biết, Anh đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. Tính đến sáng 19/4 (giờ địa phương), Bộ Y tế Anh đã tiến hành xét nghiệm 482.000 người, ngày 18/4 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 21.626 người.



Bộ trưởng Giáo dục Anh Gavin Williamson khẳng định, nước này chưa có kế hoạch mở cửa lại các trường học cho đến khi đảm bảo đủ an toàn cho học sinh và sinh viên quay lại trường.



Nga ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca nhiễm mới



Trong 24h qua, Nga ghi nhận mức tăng kỷ lục 6.060 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 42.853 với 361 người tử vong.

Ảnh minh họa.



Trong đó, thủ đô Moscow tiếp tục là khu vực chịu tác động nặng nề nhất với 176 người tử vong do dịch bệnh. Tuy nhiên mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng trấn an, tình hình dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát và các cấp chính quyền đều đang phối hợp rất hiệu quả, làm việc có trách nhiệm.



Thời gian tới, các biện pháp hạn chế đi lại ở nước này sẽ được siết chặt đặc biệt ở các khu vực trọng điểm. Trước đó, các cư dân sống ở thủ đô cũng được cam kết cấp thuốc điều trị miễn phí nếu có dấu hiệu nhiễm COVID-19.



Số người chết tại Italy giảm mạnh, số ca tử vong ở Tây Ban Nha vượt 20.000



Theo dữ liệu mới nhất do Cục Bảo vệ Dân sự Italy công bố hôm 19/4, trong 24h qua Italy ghi nhận 433 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số người chết do dịch bệnh ở nước này lên 23.660 (đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ). Đây là mức thấp nhất kể từ Chủ nhật tuần trước.



Trong 24h qua, Italy cũng ghi nhận thêm 3.047 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 178.972 - là ổ dịch thứ 3 thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha.



Chính phủ Italy vẫn đang tiếp tục thảo luận về kế hoạch phục hồi và bảo vệ nền kinh tế. Hiện tại, các cuộc tranh luận đang xảy ra về cách xử lý giai đoạn tiếp theo của đại dịch, dự kiến bắt đầu từ 4/5.



Trong một diễn biến khác, tính đến sáng 20/4 Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 198.674 ca nhiễm (đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ) với 20.453 ca tử vong.



Số người chết do COVID-19 tại Pháp lên tới gần 20.000 người



Ngày 19/4, số ca nhập viện mới do COVID-19 ở Pháp tiếp tục giảm chậm, số người chết ghi nhận trong 1 ngày là 395. Trong đó, 227 người được ghi nhận tại các Ngày 19/4, số ca nhập viện mới do COVID-19 ở Pháp tiếp tục giảm chậm, số người chết ghi nhận trong 1 ngày là 395. Trong đó, 227 người được ghi nhận tại các Bệnh viện . Đây là con số thấp nhất được ghi nhận kể từ ngày 23/3 tại nước này.

Ảnh minh họa.



Tính đến sáng 20/4, Pháp ghi nhận tổng cộng 152.894 ca mắc bệnh với 19.718 ca tử vong. Thep Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế công cộng Pháp Jérôme Salomon, số người phải nằm viện đã giảm trong ngày thứ 5 liên tiếp, hiện còn 30.610; số người phải chăm sóc đặc biệt giảm ngày thứ 11 liên tiếp, còn 5.744.



Singapore có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất Đông Nam Á



Tính đến trưa 19/4, Singapore ghi nhận thêm gần 600 ca nhiễm mới. Trong số 596 ca mới được ghi nhận chỉ có 25 ca là người Singapore hoặc có giấy tờ sinh sống thường trú tại đây, còn lại là những người lao động nhập cư đang sống ở các kí túc xá.



Tính đến sáng 20/4, Singapore ghi nhận tổng cộng 6.588 ca nhiễm COVID-19 với 11 ca tử vong, vượt qua Indonesia với 6575 trường hợp để trở thành quốc gia có người nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất Đông Nam Á.



Chính phủ Singapore đã bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà để ngăn ngừa việc lây lan virus. Nhiều công ty, tổ chức từ thiện,... đã quyên góp ủng hộ 1,3 triệu khẩu trang vải có thể tái sử dụng cho những người lao động nhập cư tại Singapore.

Your browser does not support HTML5 video.

Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam được cách ly như thế nào



Thùy Nguyễn (t/h)