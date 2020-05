Thủ tướng Nga khỏi COVID-19, Singapore xin lỗi 357 bệnh nhân vì chẩn đoán 'nhầm' thành dương tính

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin quay trở lại làm việc



Trong thông báo của Điện Kremlin hôm 19/5 cho biết, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã hồi phục và trở lại làm việc sau một thời gian cách ly và điều trị do nhiễm COVID-19.



Theo đó, Tổng thống Vladimir Putin vừa yêu cầu ông Mishustin tiếp tục công việc với vai trò là Thủ tướng Nga và hủy sắc lệnh giao quyền Thủ tướng tạm thời cho Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov.



Được biết, ông Mikhail Mishustin nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 từ hôm 30/4. Sau đó, ông lập tức thông báo với Tổng thống Putin và cách ly, điều trị y tế, dưới sự giám sát của các bác sỹ.

Đến sáng 20/5, Nga ghi nhận tổng cộng 299.941 người nhiễm bệnh với 2.837 ca tử vong, là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 9.263 ca nhiễm và 115 người tử vong. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Nga có số ca nhiễm mới trong ngày dưới 10.000.



Tuy nhiên, Nga hiện là một trong những nước có tỉ lệ tử vong vì COVID-19 thấp nhất thế giới, chỉ vào khoảng 0,9%. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva cho biết, ông Putin đã yêu cầu Mỹ trợ giúp. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị gửi 200 máy thở do Washington sản xuất cho Matxcơva.



Singapore xin lỗi 357 bệnh nhân vì chẩn đoán "nhầm" thành tái dương tính COVID-19



Tính đến sáng 20/5, Singapore ghi nhận tổng cộng 28.794 ca nhiễm với 22 ca tử vong. Trong ngày 19/5, 530 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số người phục hồi sau khi nhiễm bệnh lên 10.356.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại nước này, mới đây Singapore đã phải xin lỗi 357 bệnh nhân COVID-19 khi gửi tin nhắn báo tái dương tính COVID-19 do "lỗi công nghệ".



Cụ thể, trong tuyên bố hôm 17/5 Bộ Y tế Singapore khẳng định: "Các tin nhắn gửi đi đều do trục trặc công nghệ. Chúng tôi đang rà soát lại quy trình để đẩm bảo lỗi tương tự sẽ không xảy ra".



Ông Trump khẳng định 1,5 triệu người Mỹ nhiễm COVID-19 chứng tỏ năng lực xét nghiệm tốt hơn quốc gia khác



Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 19.781 ca nhiễm COVID-19 và 1.520 người tử vong. Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với tổng cộng 1.570.583 người mắc bệnh với 93.533 trường hợp tử vong.

Dù ca tử vong trong ngày tiếp tục giảm mạnh (156 người chết trong 24h qua) nhưng New York vẫn là bang chịu ảnh hượng dịch bệnh nặng nề nhất nước Mỹ với tổng 28.636 người chết và 362.608 người mắc bệnh (tăng 1.342 trường hợp).



Trong bài phát biểu hôm 19/5, trang Politico dẫn lại lời ông Trump khẳng định 1,5 triệu người Mỹ nhiễm COVID-19 là một "huy hiệu danh dự" chứng tỏ năng lực xét nghiệm của nước này tốt hơn các quốc gia khác.



Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh, đến nay Mỹ đã thực hiện được 14 triệu lượt xét nghiệm COVID-19 nhưng con số này lại chênh lệch khoảng 3 triệu lượt so với thống kê của trang Covid Tracking Project.



