Dịch COVID-19 thế giới ngày 21/4/2020: Hi vọng nhen nhóm ở Italy, Ấn Độ có số ca nhiễm cao kỷ lục

Số ca nhiễm ở Mỹ lên tới gần 800.000 người



Tính đến sáng 21/4, Mỹ ghi nhận tổng cộng 792.759 ca mắc COVID-19, gấp gần 4 lần nước theo ngay phía sau là Tây Ban Nha (200.210). Tới thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với số ca nhiễm cao hơn tổng của các nước top sau cộng lại.



Bên cạnh đó, số ca tử vong ở Mỹ cũng đứng đầu thế giới với 42.514 trường hợp.



Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục đúng ngày nới phong tỏa



Ngày 20/4, Ấn Độ ghi nhận thêm khoảng 1.600 ca nhiễm COVID-19. Đây là số ca trong ngày kỷ lục của nước này, đúng lúc chính phủ nới lỏng lệnh phong tỏa hà khắc, cho phép các hoạt động sản xuất và nông nghiệp tiếp diễn.

Ảnh minh họa.

Tính đến sáng 21/4, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 18.539 ca nhiễm bệnh với 592 người tử vong. Trước đó, nước này đã áp lệnh bắt buộc người dân ở trong nhà, dừng mọi hoạt động không thiết yếu từ 24/3. Đến 14/4, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa lớn nhất thế giới này đến ngày 3/5.



Bắt đầu từ 20/4, một số ngành công nghiệp và nông nghiệp được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên các chủ lao động phải đảm bảo tuân thủ giãn cách Bắt đầu từ 20/4, một số ngành công nghiệp và nông nghiệp được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên các chủ lao động phải đảm bảo tuân thủ giãn cách xã hội và các tiêu chuẩn về vệ sinh.



Số ca mắc COVID-19 ở Nga vượt 47.000



Ngày 20/4, Nga ghi nhận thêm 4.268 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 47.121 với 405 ca tử vong, theo Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga.



Trong số 4.268 ca nhiễm mới, có tới 1.935 trường hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng. Điều này trở thành một vấn đề rất đáng lo ngại.



Tây Ban Nha, Italy có tín hiệu tích cực



Ngày 20/4, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 399 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 20.852. Số ca tử vong mới này tăng 2%, mức tăng thấp hơn so với mức tăng trung bình hồi tuần trước. Nước này cũng ghi nhận tổng cộng 200.210 bệnh nhân COVID-19 tính đến sáng 21/4.

Ảnh minh họa.



Theo ông Fernando Simón, Giám đốc Trung tâm Điều phối về tình trạng y tế khẩn cấp quốc gia Tây Ban Nha, những con số này đã cho bọn họ hi vọng. Theo đó, Nội các Tây Ban Nha dự kiến thảo luận các quy định nới lỏng các biện pháp cho Theo ông Fernando Simón, Giám đốc Trung tâm Điều phối về tình trạng y tế khẩn cấp quốc gia Tây Ban Nha, những con số này đã cho bọn họ hi vọng. Theo đó, Nội các Tây Ban Nha dự kiến thảo luận các quy định nới lỏng các biện pháp cho Trẻ em và người cao tuổi trong ngày 21/4, dự kiến bắt đầu vào ngày 27-4.



Trong một diễn biến khác, tính đến sáng 21/4 Italy ghi nhận tổng cộng 181 ca mắc COVID-19 với 24.114 người tử vong. Đường cong về các ca nhiễm mới ở nước này bắt đầu phẳng, chính quyền các khu vực và chính phủ Italy tăng cường các cuộc thảo luận về “giai đoạn 2”.



Đây chính là giai đoạn tiếp theo trong các nỗ lực của Italy trong việc ngăn ngừa dịch bệnh. Theo đó, chính phủ sẽ dần dần mở cửa kinh tế theo khuyến nghị của ủy ban khoa học nước này.



Pháp ghi nhận số người tử vong cao thứ 4 thế giới



Tính đến sáng 21/4, Pháp vẫn là ổ dịch thứ 4 thế giới với 155.383 người nhiễm bệnh và 20.265 trường hợp tử vong.



Tuy nhiên, theo ông Jerome Salomon - quan chức y tế hàng đầu của Pháp, số lượng bệnh nhân cần chăm sóc tích cực đã giảm ngày thứ 12 liên tiếp, chứng tỏ lệnh phong tỏa toàn quốc được áp dụng hơn một tháng qua đang đem lại hiệu quả tích cực trong việc ngăn chặn COVID-19.

Your browser does not support HTML5 video.

Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam được cách ly như thế nào



Thùy Nguyễn (t/h)