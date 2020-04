Dịch COVID-19 tại châu Âu có chuyển biến tích cực, Singapore phong tỏa đất nước đến tháng 6

Nga ghi nhận hơn 5.600 ca nhiễm trong 24h, chuẩn bị thử nghiệm vắc xin



Tờ The Moscow Times sáng 22/4 (theo giờ Việt Nam) dẫn nguồn các cơ quan y tế Nga cho biết, số ca nhiễm mới ở nước này đang có xu hướng tăng mạnh. Trong 24h qua, nước Nga ghi nhận thêm 5.642 người mắc, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 52.763 với 456 người tử vong (thêm 51 trường hợp).



Trong đó, thủ đô Moscow là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 3.083 ca nhiễm trong 1 ngày, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 29.433 người (chiếm khoảng 56% số ca cả nước) với 233 ca tử vong.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh, ngày 21/4 hãng tin TASS cho biết, Trung tâm Nghiên cứu Virus và Công nghệ Sinh học Quốc gia Nga sẽ tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người từ đầu tháng 5 đến 22/6. Những đối tượng tham gia là những tình nguyện viên khỏe mạnh, chủ yếu đang đang làm việc tại trung tâm.

Ảnh minh họa.



Được biết, Được biết, vắc xin này đã được thử nghiệm trên động vật và vượt qua những tiêu chuẩn kiểm định y tế nghiêm ngặt.



Số ca nhiễm ở Mỹ vượt 800.000, thông qua gói hỗ trợ 480 tỉ USD



Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 23.626 ca nhiễm COVID-19 và 2.660 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm bệnh và số người chết lên lần lượt là 818.744 và 45.318. Đây là ngày thứ 20 liên tiếp Mỹ ghi nhận trên 1.500 ca tử vong trong 1 ngày.



New York tiếp tục là tâm dịch của Mỹ khi ghi nhận thêm 4.461 ca nhiễm mới và 764 ca tử vong trong 1 ngày.



Ngày 21/4 (theo giờ địa phương) Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật liên quan tới gói hỗ trợ trị giá hơn 480 tỉ USD nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại do tác động của đại dịch COVID-19.



Dịch bệnh tại nhiều nước châu Âu đã có chuyển biến tích cực



Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy (CPD) cho biết, nước này ghi nhận thêm 2.729 ca nhiễm COVID-19 và 534 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số người nhiễm và tử vong do dịch bệnh lần lượt lên 183.957 và 24.648 trường hợp.



Dịch bệnh đã dần diễn biến khả quan, giới chức Italy đang tính toán phương án nới lỏng lệnh phong tỏa toàn đất nước từ ngày 4/5. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết, các bước mở cửa đất nước phải tiến hành cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng không để dịch bệnh lây lan.

Ảnh minh họa.



Tính đến sáng 22/4, tại Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 204.178 ca nhiễm với 21.282 trường hợp tử vong. Tại Pháp là 158.050 ca nhiễm và 20.796 người chết do COVID-19, tại Đức lần lượt là 148.453 người mắc và 5.086 người tử vong.



Tại Anh ghi nhận thêm 828 ca tử vong trong 24h qua, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 17.337. Số ca nhiễm cũng tăng thêm 4.301 trong 24h lên 129.044 trường hợp. Hiện tại, Anh là nước có số người tử vong mới vì dịch COVID-19 nhiều nhất châu Âu trong ngày qua. Anh vẫn đang áp dụng phong tỏa toàn quốc, khuyến cáo người dân ở nhà, nhưng các nghị sĩ vẫn quyết định mở cửa Quốc hội trở lại.



Singapore phong tỏa đất nước đến đầu tháng 6



Trong 24h qua, Singapore ghi nhận thêm 1.111 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 9.152 với 11 ca tử vong, là nước có số ca nhiễm cao nhất Đông Nam Á.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa công bố nới rộng thời hạn phong tỏa thêm 4 tuần, kéo dài đến ngày 1/6 thay vì 4/5 như trước đó.



Ngoài Singapore, các quốc gia khác ở Đông Nam Á như Malaysia và Indonesia cũng có số ca nhiễm trong ngày tăng nhẹ.



Cụ thể, Indonesia ghi nhận 375 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 7.135 trường hợp (616 người chết). Malaysia ghi nhận 57 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 5.482 trường hợp (92 người chết).

Thùy Nguyễn (t/h)