New York tạm đông lạnh thi thể do người chết quá nhiều, Đức bắt đầu thử nghiệm vắc xin trên người

New York tạm đông lạnh thi thể thay vì chôn do người chết quá nhiều



Mỹ vẫn là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với 848.735 ca nhiễm với 47.663 trường hợp tử vong tính đến sáng 23/4.



Trong đó, thành phố New York vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 145.000 ca nhiễm và 15.000 trường hợp tử vong. Do số người chết vì dịch bệnh quá nhiều, ABC News hôm 22/4 cho biết nhà chức trách thành phố New York sẽ tạm đông lạnh thi thể bệnh nhân thay vì chôn cất tại Hart Island - nghĩa trang lâu đời nhằm chôn cất những người không có thân nhân.

Thành phố New York sẽ tạm đông lạnh thi thể bệnh nhân thay vì chôn cất.

Tạm thời đông lạnh thi thể bệnh nhân thay vì chôn cất được coi là biện pháp tạm thời để giảm nhẹ áp lực cho các Bệnh viện và cơ sở mai táng giữa đại dịch COVID-19.



Trong một diễn biến khác, hôm 22/4 Tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh các tiểu bang Georgia, South Carolina và Tennessee sau các động thái khôi phục nền kinh tế. Tuy nhiên, Thống đốc bang New York ông Andrew Cuomo lo ngại điều này có thể là nguyên nhân bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ hai.



Tây Ban Nha tiếp tục gia hạn phong tỏa đến tháng 5



Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, Quốc hội Tây Ban Nha đã bỏ phiếu phê chuẩn gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia lần thứ ba cho đến hết 9/5. Được biết, lần đầu tiên Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp vào 14/3.



Trong bài phát biểu sáng 22/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, các quy tắc hạn chế trong đợt gia hạn lần này sẽ có thêm một số điều mới. Ông cũng nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu giảm nhưng người dân vẫn phải thận trọng để đảm bảo an toàn.



Tính đến sáng 23/4, Tây Ban Nha vẫn là ổ dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới với 208.389 người nhiễm bệnh và 21.717 ca tử vong.



Đức bắt đầu thử nghiệm vắc xin COVID-19 trên người



Theo Viện vắc xin và thuốc y sinh liên bang Đức, thử nghiệm lâm sàng đầu tiên với vắc xin COVID-19 đã được phê duyệt ở nước này. Được biết, loại vắc xin tiềm năng này đang được phát triển bởi công ty công nghệ sinh học BioNTech ở thành phố Mainz (Đức).

Ảnh minh họa.



Tính đến sáng 23/4, Đức ghi nhận tổng cộng 150.648 ca nhiễm với 5.315 người chết do COVID-19.



Số ca nhiễm mới ở Anh vượt Pháp và Italy



Tại Pháp và Italy, số ca nhiễm mới chỉ tăng nhẹ và thấp hơn so với thời gian cao điểm của dịch (lần lượt là 3.370 và 1.827 trường hợp) thì Anh lại ghi nhận thêm 4.451 ca nhiễm mới trong 24h qua.



Tính đến sáng 23/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Anh đã lên tới 133.495 trường hợp với 18.100 người chết. Số ca nhiễm mới trong ngày ở nước này ở mức cao nhất châu Âu khi luôn dao động ở mức 4.500 - 5.500.



Theo Keir Starmer - lãnh đạo Đảng Lao động Anh, chính quyền đã xử lý quá chậm trước diễn biến dịch bệnh khiến nước Anh đang gặp nhiều khó khăn.



Tính đến sáng 23/4, Italy ghi nhận tổng cộng 187.327 ca nhiễm với 25.085 ca tử vong; trong khi Pháp là 159.877 người nhiễm với 21.340 người chết do COVID-19.



Your browser does not support HTML5 video.

Ổ dịch virus corona trên du thuyền Diamond Princess



Thùy Nguyễn (t/h)