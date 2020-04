Số ca tử vong ở Mỹ gần 50.000, Singapore ghi nhận hơn 1.000 người nhiễm mới

1 triệu người New York có thể đã nhiễm COVID-19



Trong 24h qua, số người tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Mỹ là hơn 2.000, nâng tổng số người chết ở nước này lên 49.485 trường hợp. Mỹ là nước duy nhất ghi nhận hơn 1.000 người nhiễm COVID-19 tử vong trong ngày 23/4 và là nơi có số người chết cao nhất thế giới.



Bên cạnh đó, với tổng số người nhiễm virus là 880.204 thì Mỹ vẫn là ổ dịch COVID-19 lớn nhất toàn cầu. Trong ngày hôm qua, riêng bang New York đã ghi nhận thêm hơn 6.000 ca nhiễm mới - cao hơn bất kỳ nơi nào khác ngoài Mỹ.



ABC News đưa tin, dù những ngày gần đây tốc độ lây nhiễm đã giảm nhưng thị trưởng và uỷ viên y tế New York vẫn đưa ra những đánh giá nghiêm trọng về tình hình dịch bệnh.

Ảnh minh họa.



Ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở New York, giới chức ước tế đã ước tính có thể có tới một nửa cư dân thành phố nhiễm virus. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quy định giãn cách Ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở New York, giới chức ước tế đã ước tính có thể có tới một nửa cư dân thành phố nhiễm virus. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quy định giãn cách xã hội có thể được kéo dài sau thời hạn 1/5.



Thủ tướng Anh quay lại làm việc vào tuần tới, dịch bệnh châu Âu dần ổn định



Dailymail thông tin, sau khi được xuất viện vào đầu tháng này Thủ tướng Anh đã hồi phục tại tư gia ở vùng nông thôn. Ông Johnson đã yêu cầu tổ chức các cuộc họp với các bộ trưởng nội các vào tuần tới để đẩy nhanh tốc độ làm việc.



Tính đến sáng 24/4, tổng số người nhiễm COVID-19 ở Anh đã lên tới 138.078 trường hợp với 18.738 ca tử vong. Các nước ở châu Âu như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy vẫn giữ được các con số tính theo ngày ở mức ổn định, chưa giảm đáng kể nhưng cũng không tăng vọt.



Theo đó, tổng số ca nhiễm và số người chết do COVID-19 ở Pháp tính đến sáng 24/4 lần lượt là 158.183 và 21.856; ở Italy là 189.793 và 25.549; ở Tây Ban Nha là 213.024 và 22.157.



Trong khi đó ở Đức, số ca nhiễm mới và số người chết trong ngày tiếp tục xu hướng tăng lên từ đầu tuần. Tổng số ca nhiễm và số người chết ở nước này tính đến 24/4 là 153.129 và 5.575 trường hợp.



Ca nhiễm COVID-19 tăng gần gấp đôi tại Ecuador



Trong ngày 23/4, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Ecuador đã tăng lên gần gấp đôi, từ 11.183 lên 22.160, theo Bộ trưởng Y tế Ecuador Juan Carlos Zevallos.

Ảnh minh họa.



Theo ông Zevallos, sự tăng vọt số ca nhiễm không phải do bùng phát mới mà do nước này còn tồn đọng các xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm, khiến hàng ngàn xét nghiệm chưa được xử lý.

Tính đến sáng 24/4, Ecuador đã ghi nhận tổng cộng 11.183 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 560 người tử vong.



Iran báo cáo thành công trong cuộc chiến dịch bệnh, Singapore ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới



Ngày 23/4, Bộ Y tế Iran cho biết, nước này đã có thể báo cáo thành công ban đầu trong cuộc chiến chống COVID-19 sau khi số ca nhiễm mới và số ca tử vong giảm mạnh trong những tuần gần đây.



Cụ thể, suốt 3 tuần qua, số người chết do COVID-19 tại Iran giảm 1/3 và số ca nhiễm mới giảm 40%. Tính đến sáng 24/4, tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lần lượt là 87.026 và 5.481.



Singapore ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới, ngày thứ tư liên tiếp và vẫn là nước có nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 nhất Đông Nam Á. Tính đến sáng 24/4, nước này ghi nhận tổng cộng 11.178 người nhiễm COVID-19 với 12 trường hợp tử vong.

Thùy Nguyễn (t/h)