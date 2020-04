Mỹ tăng gấp đôi số ca tử vong chỉ trong 10 ngày, Anh thử nghiệm huyết tương chữa COVID-19

Tính đến sáng 25/4, tổng số người nhiễm bệnh trên toàn thế giới đã lên tới 2.827.841 trường hợp với hơn 197.000 ca tử vong.



Mỹ tăng gấp đôi số ca tử vong chỉ trong 10 ngày



Mỹ hiện vẫn đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới về cả số ca nhiễm và số ca tử vong với trung bình khoảng 2.000 người chết mỗi ngày trong tháng 4. Tính đến sáng 25/4, Mỹ ghi nhận tổng cộng 925.038 ca nhiễm COVID-19 với 52.185 người tử vong.



Tuy nhiên, số ca nhiễm và tử vong thực tế có thể cao hơn khi các quan chức cảnh báo nguyên nhân đến từ việc thiếu hụt nhân lực và vật tư y tế đã giới hạn khả năng xét nghiệm. Số ca tử vong ở các tiểu bang chủ yếu chỉ đếm số người chết ở Bệnh viện và viện dưỡng lão mà chưa ghi nhận số người chết tại nhà. Trong đó, New York vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chiếm tới 40% số ca tử vong trên toàn nước Mỹ.



Nước Mỹ từ ca đầu tiên lên tới 10.000 ca trong vòng 38 ngày, nhưng sau đó chỉ mất 5 ngày để tăng lên 20.000 ca và chỉ thêm 4 ngày nữa để tăng lên 40.000 ca vào 20/4.



"Virus SARS-CoV-2 tới New York từ châu Âu, không phải Trung Quốc"



Mới đây, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho rằng, nguồn lây nhiễm bệnh cho New York nhiều khả năng là Italy chứ không phải Trung Quốc.



Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 24/4, ông Cuomo tuyên bố, lệnh cấm du khách ừ Trung Quốc được Tổng thống Donald Trump đưa ra là quá muộn để tránh sự lây lan của dịch bệnh.



Ông Cuomo cũng dẫn lại lời của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Northeastern ước tính, có hơn 10.000 người dân New York có thể đã tiếp xúc với bệnh COVID-19 tính tới thời điểm bang này công bố ca nhiễm bệnh đầu tiên vào ngày 1/3.



Anh thử nghiệm huyết tương chữa COVID-19



Cơ quan y tế Anh sẽ thử nghiệm huyết tương từ những người đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 để điều trị cho những bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh nặng, theo Reuters. Được biết, phương pháp này sẽ được thử nghiệm trên khoảng 5.000 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng bệnh nặng.



Việc tiêm huyết tương vào những bệnh nhân này với hi vọng giúp họ tăng cường hệ miễn dịch. Theo đó, trong thời gian tới dịch vụ y tế quốc gia của Anh (NHS) sẽ tăng cường lấy mẫu huyết tương và hiện đã có khoảng 10.000 mẫu được gửi về NHS, đủ để điều trị cho 5.000 bệnh nhân mỗi tuần.



Tính đến sáng 25/4, tổng số người nhiễm bệnh ở Anh là 143.464 với 19.506 người tử vong. Tình hình dịch bệnh ngày 25/4 của một số nước châu Âu khác như: Tây Ban Nha với 219.764 người mắc và 22.524 người tử vong; Italy là 192.994 người mắc với 25.969 người tử vong; Pháp là 159.828 người mắc và 22.245 người chết; Đức là 154.999 người mắc bệnh và 5.760 người tử vong do COVID-19.





Philippines tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa thủ đô đến giữa tháng 5



Liên quan đến tình hình dịch bệnh ở Philippines, Tổng thống Duterte đã đồng ý kéo dài thời hạn phong tỏa thủ đô Manila đến hết ngày 15/5 để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.



Được biết, việc kéo dài lệnh phong tỏa cũng sẽ được áp dụng đối với những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch. Còn ở những khu vực có mức độ rủi ro thấp, Philippines sẽ điều chỉnh và nối lại hoạt động sản xuất, vận tải và thương mại.

Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam được cách ly như thế nào



Thùy Nguyễn (t/h)