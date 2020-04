Tình hình dịch COVID-19 ngày 27/4/2020: Số ca nhiễm ở Mỹ sắp cán mốc 1 triệu người

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 987.160 ca nhiễm COVID-19 và 55.413 người tử vong. Trong ngày 26/4, số ca tử vong mới ở bang New York là 367, giảm nhiều so với 437 trường hợp ngày trước đó. Theo Thống đốc Andrew Cuomo, một số vùng ở bang này có thể mở cửa trở lại nhưng vẫn cần phải thận trọng.



Giữa lúc các nhà kinh tế ước tính tỷ lệ thất nghiệp khoảng 16% cho tháng 4 thì đã có thêm nhiều bang ở Mỹ gỡ bỏ phong tỏa.

Tiến sĩ Deborah Birx - chuyên gia hàng đầu thuộc đội phản ứng chống COVID-19 của Nhà Trắng - cho rằng, Mỹ cần sự đột phá về công nghệ xét nghiệm để tăng quy mô sàng lọc nhằm phát hiện sớm những người nhiễm bệnh để điều trị.



Số ca tử vong mới giảm ở châu Âu



Dịch bệnh COVID-19 ở châu Âu đã có dấu hiệu dịu xuống. Tính đến đêm 26/4, châu Âu có tổng cộng 1.368.407 ca nhiễm với 124.091 ca tử vong.



Trong đó, Italy là quốc gia đứng đầu châu Âu và thứ 2 thế giới về số ca tử vong. Ngày 26/4, nước này ghi nhận thêm 260 ca tử vong mới - con số thấp nhất kể từ ngày 14/3 và giảm 155 ca so với ngày 25/4. Tính đến sáng 27/4, Italy ghi nhận tổng cộng 197.675 ca nhiễm với 26.554 ca tử vong.



Trong ngày 26/4, số ca tử vong ở Pháp tăng thêm 242 người, thấp hơn nhiều so với 369 trường hợp ngày trước đó. Tính đến sáng 27/4, tổng số người nhiễm COVID-19 ở Pháp là 162.100 người với 22.856 ca tử vong. Trước tình hình này, Thủ tướng Édouard Philippe cho biết sẽ trình một kế hoạch gỡ bỏ phong tỏa vào ngày 28/2 lên Quốc hội.



Tây Ban Nha ghi nhận thêm 288 ca tử vong - con số thấp nhất trong 1 tháng qua. Tính đến sáng 27/4, nước này ghi nhận tổng cộng 226.629 ca nhiễm với 23.190 người chết do COVID-19. Số ca nhiễm ở Tây Ban Nha tăng lên 207.634 - cao hơn so với 205.905 của ngày trước đó.



Đức: Hàng nghìn người biểu tình phản đối cách ly xã hội

Đức là nơi tỷ lệ người tử vong do COVID-19 thấp nhất châu Âu. Đến sáng 27/4, nước này ghi nhận tổng cộng 157.770 ca nhiễm với 5.976 ca tử vong. Trước đó, Đức đã thực hiện một loạt các biện pháp cách ly xã hội để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh như cấm các cuộc tụ họp trên 20 người, nhà hàng, quán bar và trường học phải đóng cửa.

Trong ngày 25/4, hàng nghìn người dân đã tham gia vào cuộc biểu tình ở thành phố Berlin, Stuttgart nhằm chống lại các mà chính phủ đưa ra để bảo vệ đất nước trước đại dịch.



Cụ thể, khoảng 1.000 người đã tập trung biểu tình tại Volksbühne, gần trung tâm thành phố Berlin. Ngay lập tức, cảnh sát đã phong tỏa quảng trường trước tòa nhà để ngăn chặn sự tập trung đông người. Họ dùng loa phóng thanh cầm tay để kêu gọi người dân tự giải tán và bắt giữ hơn 100 người.



Canada cảnh báo sử dụng thuốc sốt rét trong điều trị COVID-19



Canada là quốc gia mới nhất trên thế giới ban hành cảnh báo về việc sử dụng thuốc chống sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới và ngăn chặn các trường hợp tái nhiễm.



Theo thông báo của cơ quan y tế công Canada, thuốc này chỉ được dùng dưới sự giám sát của các bác sĩ, nếu không nó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng.

