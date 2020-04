Mỹ vượt 1 triệu ca nhiễm COVID-19, châu Âu rục rịch mở cửa trở lại

So với tối 27/4, số ca nhiễm trên toàn thế giới đã tăng thêm 46.554 trường hợp với 3.315 ca tử vong mới.



Mỹ vượt 1 triệu ca nhiễm, người dân New York thi nhau uống chất khử trùng điều trị COVID-19



Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu người nhiễm COVID-19, gấp gần 5 lần ổ dịch thứ 2 thế giới là Tây Ban Nha. Tuy nhiên, một số bang ở nước này vẫn đang chuẩn bị nới lỏng các hạn chế không ra khỏi nhà.



Tính đến sáng 28/4, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 1.010.356 ca nhiễm và 56.797 ca tử vong. Dù số ca nhiễm tăng nhưng một số thành phố và tiểu bang vẫn chuẩn bị thông báo việc mở cửa kinh tế trong tuần này.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, tỷ lệ nhập viện và đặt nội khí quản cũng như tử vong ở New York (nơi ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất nước Mỹ) đã giảm. Do đó, các quan chức ở tất cả cấp chính quyền đang cân nhắc cách tiến hành và khi nào mở cửa lại cộng đồng.



Mặt khác, Trung tâm Kiểm soát chất độc New York ghi nhận tình trạng người dân uống thuốc khử trùng và tẩy rửa để điều trị COVID-19 gia tăng. Tình trạng này xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump đề nghị việc muốn tìm hiểu cách tiêm chất khử trùng vào cơ thể bệnh nhân COVID-19 để tiêu diệt virus vào hai ngày trước, theo báo Straits Times.



Châu Âu rục rịch mở cửa trở lại



Châu Âu là nơi ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh COVID-19 thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khi một số quốc gia ở tâm dịch đã ghi nhận số ca tử vong giảm, các chính phủ ở châu Âu đã bắt đầu tăng cường kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến chống COVID-19.



Trong đó, 2 quốc gia là Italy và Tây Ban Nha cùng nước láng giềng Pháp đã rục rịch chuẩn bị mở cửa kinh tế sau nhiều tuần phong tỏa.

Tính đến sáng 28/4, Italy ghi nhận tổng cộng 199.414 ca nhiễm với 26.977 người tử vong. Hôm 26/4, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã vạch ra thời gian biểu đưa mọi thứ trở lại bình thường. Ông cũng thông báo các nhà máy, công trường xây dựng và các doanh nghiệp có thể nối lại hoạt động sau khi áp dụng thành công các biện pháp an toàn chống virus.



Theo ông Conte, các công viên được mở cửa trở lại, các đám tang sẽ được phép tổ chức và các vận động viên có thể tiếp tục tập luyện và mọi người có thể đến thăm họ hàng sống trong cùng khu vực từ ngày 4/5. Theo đó, các cửa hàng và viện bảo tàng sẽ mở cửa từ 18/5; nhà hàng tiệm cà phê sẽ mở cửa từ 1/6. Tuy nhiên ông Conte cảnh báo người dân vẫn phải chấp hành việc đeo khẩu trang và tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội



Tại Tây Ban Nha đến sáng 28/4 đã ghi nhận tổng cộng 229.422 ca nhiễm với 23.521 trường hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh đang dịu bớt, các quy tắc được nới lỏng, những đứa trẻ dưới 14 tuổi được phép ra đường dưới sự giám sát của bố mẹ trong vòng 1 tiếng.



Tính đến sáng 28/4, Pháp ghi nhận tổng cộng 165.842 ca nhiễm với 23.293 ca tử vong. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Đức đã cho phép các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu và các cơ sở khác hoạt động trở lại hồi tuần qua. Đan Mạch cũng đã mở cửa trường học dành cho học sinh đến lớp 5.



Ở Thụy Sĩ, các tiệm làm tóc, tiệm massage, trung tâm làm vườn và người bán hoa được phép hoạt động trở lại từ 27/4.

