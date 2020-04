Mỹ vượt 1 triệu ca nhiễm COVID-19 với gần 60.000 người tử vong, Singapore đứng đầu Đông Nam Á

Trong đó, 10 "ổ dịch" lớn nhất thế giới lần lượt là Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran và Trung Quốc.



Số ca nhiễm ở Mỹ vượt 1 triệu người



Mỹ vẫn là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 với tổng số ca nhiễm và tử vong tính đến sáng 29/4 lần lượt là 1.035.765 và 59.266. Giới chuyên gia lo ngại số ca tử vong thực tế có thể cao hơn do tình trạng thiếu nhân sự chuyên môn và vật tư y tế khiến việc xét nghiệm trên diện rộng bị hạn chế.

Ảnh minh họa.

Trong đó, bang New York vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với số ca nhiễm chiếm khoảng 30% tổng số ca toàn đất nước.



Dịch ở châu Âu đang dịu lại



Số ca tử vong và nhiễm mới ở châu Âu đã có xu hướng giảm. Tính đến sáng 29/4, tổng số ca nhiễm và tử vong ở Tây Ban Nha là 232.128 ca nhiễm với 23.822 ca tử vong. Italy ghi nhận tổng cộng 201.505 ca nhiễm với 27.359 ca tử vong. Trong khi đó, số ca nhiễm và tử vong ở Pháp là 165.911 và 23.660; ở Anh là 161.145 và 21.678; ở Đức là 159.912 và 6.314.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh, chuyên gia Pasi Penttinen thuộc Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết, nếu theo kịch bản lạc quan nhất thì sẽ không có Liên quan đến tình hình dịch bệnh, chuyên gia Pasi Penttinen thuộc Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết, nếu theo kịch bản lạc quan nhất thì sẽ không có vắc xin ngừa COVID-19 cho tới cuối năm 2021.



Số ca nhiễm từ lao động nhập cư ở Singapore có thể cao hơn số chính thức



Trong ngày 28/4, Singapore ghi nhận thêm 528 ca nhiễm mới, đưa tổng số người mắc COVID-19 lên 14.951 - đứng đầu Đông Nam Á với 14 người tử vong.

Ảnh minh họa.

Trong số những ca nhiễm mới ngày 28/4, chỉ có 8 ca là công dân hoặc thường trú nhân Singapore, còn phần lớn số ca nhiễm này nằm ở bộ phận hơn 300.000 lao động nhập cư gốc Nam Á.



Trong một diễn biến khác, ngày 28/4, Indonesia ghi nhận thêm 415 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 9.511 với 773 người tử vong. Để ngăn ngừa dịch bệnh, chính phủ Indonesia đã ra lệnh cấm người đạo Hồi về quê trong tháng Trong một diễn biến khác, ngày 28/4, Indonesia ghi nhận thêm 415 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 9.511 với 773 người tử vong. Để ngăn ngừa dịch bệnh, chính phủ Indonesia đã ra lệnh cấm người đạo Hồi về quê trong tháng ăn chay Ramadan.



Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



Thùy Nguyễn (t/h)