Dịch COVID-19 thế giới ngày 3/4/2020: Vượt 1 triệu ca nhiễm trên toàn cầu, 53.000 người tử vong

Số ca tử vong ở Pháp vượt 5.000, châu Âu ảnh hưởng nặng nề



Ngày thứ 5 vừa qua, Pháp đã ghi nhận số ca tử vong tăng kỷ lục khi lần đầu tiên nước này tính các trường hợp tử vong ở các viện dưỡng lão vào số liệu thống kê. Cụ thể, số ca tử vong trong 1 ngày của Pháp tăng đột biến lên 1.355 ca, nâng tổng số người chết do COVID-19 lên gần 5.400.



Bên cạnh đó, tổng số ca nhiễm virus ở nước này tính đến sáng 3/4 cũng đã lên trên 59.000 người. Pháp là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ ba về số người tử vong ở châu Âu, sau Italy và Tây Ban Nha. Tại Italy, ngày 2/4 ghi nhận thêm 760 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết do COVID-19 lên gần 14.000 - cao nhất trên toàn thế giới và hơn 115.000 ca nhiễm.



Ngày 2/4, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 950 trường hợp tử vong do virus corona - mức tăng nhiều nhất trong 1 ngày ở nước này, nâng tổng số người chết lên 10.348 và hơn 112.000 ca nhiễm.



Chủ tịch quốc hội Iran nhiễm COVID-19



Đài truyền hình quốc gia đưa tin hôm 2/3, chủ tịch quốc hội Iran Ali Larijani (62 tuổi) đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Được biết, ông Larijani đã được xét nghiệm sau khi xuất hiện một số triệu chứng và hiện đang được cách ly và điều trị.



Tính đến sáng 3/4, Iran cũng đã ghi nhận tổng cộng 50.468 ca nhiễm với 3.160 trường hợp tử vong.



Số ca tử vong ở Anh tăng đột biến



Anh ghi nhận 569 ca tử vong trong 24h qua - con số cao nhất trong 1 ngày của nước này kể tử khi bắt đầu đại dịch. Tính đến sáng 3/4, Anh ghi nhận tổng cộng 33.718 ca nhiễm bệnh và gần 3.000 trường hợp tử vong. Số liệu này cho thấy, chỉ vài tuần nữa Anh có thể sẽ rơi vào tình trạng giống Italy.



Chính phủ Anh cũng bị chỉ trích vì không xét nghiệm thêm nhân viên y tế khiến hàng nghìn y bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu đang phải ở nhà cách ly.



Ca nhiễm ở Mỹ vượt 240.000, nhiều Bệnh viện có thể phá sản



Mỹ là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với tổng gần 245.000 ca nhiễm và hơn 6.000 trường hợp tử vong.



Số bệnh nhân nhiễm virus đang nằm chật kín các bệnh viện thuộc các thành phố như New York (bang New York), New Orleans (bang Louisiana) và Detroit (bang Michigan) khiến ca cấp cứu, thăm khám thường xuyên và phẫu thuật khác giảm mạnh - dẫn đến tình trạng bệnh viện mất đi nhiều nguồn thu quan trọng.



Trong khi đó, các bệnh viện còn phải đốt tiền để mua thiết bị bảo hộ y tế chống dịch, khiến nhiều nơi cạn tiền, phải đối mặt với tình trạng phá sản.



Hôm 2/4, Tổng thống Trump tuyên bố kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng với mục đích giúp các công ty sản xuất máy thở cho bệnh nhân COVID-19 nhận được nguồn cung cấp nguyên liệu họ cần.

