Tình hình dịch COVID-19 thế giới ngày 30/03/2020: Số ca nhiễm bệnh ở Mỹ cao gần gấp đôi Trung Quốc

Theo thống kê của South China Morning Post, tính đến sáng 30/03/2020 trên toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 704.000 ca nhiễm COVID-19 với hơn 33.200 ca tử vong.



Số ca nhiễm ở Mỹ gần gấp đôi Trung Quốc



Tính đến sáng 30/03/2020, số người nhiễm Tính đến sáng 30/03/2020, số người nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã tăng lên 141.854 ca, gần gấp đôi Trung Quốc với 81.439 trường hợp. Ngoài ra, số ca tử vong ở đất nước này cũng tăng lên 2.484 ca.



Sự gia tăng ngày càng nhanh số ca nhiễm cũng như tử vong bất chấp mọi nỗ lực của Mỹ khiến Tổng thống Trump ngày 29/3 nói chỉ thị về giữ khoảng cách Sự gia tăng ngày càng nhanh số ca nhiễm cũng như tử vong bất chấp mọi nỗ lực của Mỹ khiến Tổng thống Trump ngày 29/3 nói chỉ thị về giữ khoảng cách xã hội trên toàn liên bang có thể kéo dài cho đến 30/4.



Đức: Bộ trưởng Tài chính cấp bang tự sát vì áp lực COVID-19



Theo AFP, ngày 29/3 (theo giờ địa phương) Bộ trưởng Tài chính của bang Hesse (Đức) là ông Thomas Schaefer đã tử vong gần một đường ray tàu điện khu vực giữa hai TP Frankfurt và TP Mainz.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhiều khả năng vị quan chức trên đã tự sát do áp lực từ COVID-19. Theo thống kê từ Kompa, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Đức tính đến sáng 30/3 là 62.095 (đứng thứ 5 thế giới). Tuy nhiên, so với các quốc gia khác thì số ca tử vong ở Đức lại vô cùng thấp, chỉ có 541 trường hợp.



Số ca tử vong ở Ý giảm nhẹ



Chỉ trong ngày 29/3, Ý ghi nhận thêm 756 ca tử vong (giảm nhẹ so với những ngày trước đó), nâng tổng số ca tử vong lên 10.779 - đứng đầu thế giới về số người thương vong do COVID-19.



Ngoài ra, số người nhiễm bệnh ở Ý cũng đã vượt Trung Quốc lên tới 97.689, trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Trước tình hình dịch bệnh, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte và các quan chức y tế cho biết, lệnh phong tỏa ở nước này sẽ còn kéo dài, bất chấp thiệt hại kinh tế nặng nề cũng như gián đoạn đối với cuộc sống người dân.



Bên cạnh đó, Thứ trưởng Tài chính Ý Laura Castelli cho biết, gói cứu trợ 25 tỷ euro (28 tỷ USD) của chính phủ dành cho các Bên cạnh đó, Thứ trưởng Tài chính Ý Laura Castelli cho biết, gói cứu trợ 25 tỷ euro (28 tỷ USD) của chính phủ dành cho các gia đình , doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể tăng gấp bốn lần.



Công chúa Tây Ban Nha qua đời do COVID-19



Thông tin Công chúa Tây Ban Nha Maria Teresa đã qua đời ở tuổi 86 do COVID-19 được em trai bà là Hoàng tử Sixtus Henry của Bourbon-Parma công bố ngày 28/03. Trong một bài đăng công khai trên Facebook trước đó cũng khẳng định, một đám tang cho Công chúa sẽ được tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha).



Trong khi đó, Tây Ban Nha công bố 838 ca tử vong mới (số ca tử vong cao nhất trong 1 ngày), nâng tổng số người tử vong ở nước này lên 6.903 (cao thứ hai thế giới chỉ sau Ý). Số người nhiễm bệnh ở Tây Ban Nha cũng đứng top 4 toàn cầu với 80.110 trường hợp.

Hiện tại, Tây Ban Nha đang phải vận động thêm máy thở từ các phòng khám tư nhân. Đặc biệt, đây cũng là quốc gia có số lượng nhân viên y tế mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới.



Tây Ban Nha đã triển khai lực lượng vũ trang để trợ giúp trong việc vận chuyển thi thể những người tử vong do COVID-19. Quốc hội Tây Ban Nha đã phê chuẩn việc gia hạn các biện pháp phong tỏa thêm hai tuần, đến ngày 11/4. Madrid vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm gần một nửa số ca tử vong ở nước này.



Hàn Quốc siết chặt biện pháp cách ly



So với các nước ở châu Âu và Mỹ, số ca nhiễm mới và tử vong ở Hàn Quốc giảm hơn so với trước. Đến sáng 30/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 9.583 ca nhiễm với 152 người tử vong.



Trong cuộc họp ngày 29/3, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun khẳng định, bắt đầu từ 0h ngày 1/4 (theo giờ địa phương) tất cả mọi người (không phân biệt quốc tịch) khi nhập cảnh vào nước này đều phải cách ly bắt buộc hai tuần. Được biết, đây là biện pháp mạnh tay nhất mà chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng với người nhập cảnh.



Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19.



Thùy Nguyễn (t/h)