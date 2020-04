Tình hình dịch COVID-19 thế giới ngày 30/4/2020: Ca tử vong tại Anh tăng mạnh

vẫn là nước có số lượng ca nhiễm cao nhất thế giới với 1.064.194 ca, cũng là nước ghi nhận ca tử vong cao nhất với 61.656 ca. Hiện tốc độ lây lan bệnh tại đây đã có dấu hiệu giảm đáng kể so với những ngày trước đó. Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đang cân nhắc về việc "giãn cách xã hội ", dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Tổng Y sĩ Mỹ Jerome Adams cho biết, một số nơi được giám sát chặt chẽ có thể xem xét mở lại từ đầu tháng 5, tuy nhiên hầu hết các khu vực trên toàn nước Mỹ sẽ không nằm trong danh mục đó. Ông cho hay: "Có một số nơi trên khắp nước Mỹ chứng kiến mức độ lây lan luôn thấp, chúng tôi đã tăng cường xét nghiệm và cảm thấy tin tưởng hơn rằng những nơi này có thể mở cửa lại vào ngày 1/5 tới."

Tại, số ca tử vong do COVID-19 đã tăng tới 24.087 người, trong đó có 15.053 người ở Bệnh viện và 9.034 người ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội. Thượng viện Pháp sẽ nghe chính phủ trình bày trước khi bỏ phiếu kế hoạch dỡ bỏ từng bước lệnh phong tỏa quốc gia vào chiều 4/5 tới đây.

Quỹ nghiên cứu kinh tế ứng dụng (Fedea),cho rằng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này cao hơn khi so với số liệu chính thức. Còn theo Bộ Y tế quốc gia, Tây Ban Nha đã chính thức ghi nhận gần 213.000 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 24.000 trường hợp tử vong. Đây là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch này, hiện đứng thứ 4 sau Mỹ, Italy và Anh về số người tử vong và đứng thứ hai sau Mỹ về số trường hợp mắc bệnh.