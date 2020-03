Tình hình dịch COVID-19 thế giới ngày 31/03/2020: Tây Ban Nha vượt Trung Quốc về số ca nhiễm

Tính đến 6h30 ngày 31/3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì COVID-19 là 37.609 trường hợp. Tổng số ca nhiễm là 782.035. Có 164.753 ca hồi phục. So với ngày 30/3, số ca tử vong tăng lên 2.932 ca. Số ca nhiễm tăng 52.231 ca.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ý vẫn là quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới với 11.591 ca, Tây Ban Nha xếp thứ hai với 7.716 ca, Trung Quốc xếp thứ ba với 3.304 ca, Pháp 3.024 ca, Mỹ 2.995 ca, Iran 2.757 ca, Anh 1.408 ca.

Các quốc gia có số ca tử vong với ba con số: Hà Lan (864), Bỉ (513), Thụy Sĩ (359), Thổ Nhĩ Kỳ (168), Brazil (159), Hàn Quốc (158), Thụy Điển (146), Bồ Đào Nha (140), Indonesia (122), Áo (108).

Tại Việt Nam ghi nhận 204 ca nhiễm COVID-19 và không có ca tử vong.

Tây Ban Nha vượt Trung Quốc về số ca nhiễm COVID-19

Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc trở thành nước có ca nhiễm cao thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Ý. Hiện nay, số ca nhiễm ở Tây Ban Nha là 87.956 trường hợp. Tây Ban Nha ghi nhận 7.716 tử vong vì COVID-19.

Người đứng đầu ngành Y tế Tây Ban Nha đã xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả dương tính. Tại thủ đô Madrid – tâm dịch COVID-19 của Tây Ban Nha đã treo cờ rủ để tưởng nhớ các bệnh nhân. Giới chức trách nước này đã đẩy mạnh phong tỏa nửa tháng tại Tây Ban Nha để phòng chống dịch. Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 30/3.

Tây Ban Nha siết chặt công tác chống dịch

Các bệnh viện ở Tây Ban Nha đang bị quá tải sau khi giường bệnh không đủ đáp ứng cho số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt. Giới chức trách Tây Ban Nha phải trưng dụng khách sạn và trung tâm hội nghị làm cơ sở y tế tạm thời bên cạnh việc sử dụng quân đội để chống dịch.

Kể từ ngày 30/3, Tây Ban Nha cấm tổ chức đam tang rình rang trong mùa dịch, kể cả các buổi đọc kinh cầu nguyện tại nhà và tối đa chỉ có 3 người được tham gia lễ hạ huyệt hoặc hỏa táng. Theo một số hãng tin, Tây Ban Nha là quốc gia áp dụng các biện pháp chống dịch cực đoan nhất.

Ý kéo dài lệnh phong tỏa khi số ca tử vong tăng lên 812 trường hợp

Cơ quan y tế Ý cũng cho biết, theo báo cáo, hiện Ý có thêm 4.050 ca nhiễm mới – mức tăng thấp nhất kể từ ngày 17/3 đến nay, nâng tổng số ca nhiễm lên 101.739 trường hợp.



Hiện Chính phủ Ý sẽ kéo dài tất cả các biện pháp ngăn chặn Hiện Chính phủ Ý sẽ kéo dài tất cả các biện pháp ngăn chặn COVID-19 , dự kiến kết thúc vào ngày 3/4 - tới ngày 12/4, Bộ Y tế Ý cho biết. Ý nằm trong tình trạng phong tòa toàn quốc trong 3 tuần qua với hầu hết cửa hàng, quán bar, nhà hàng…

Thủ tướng Sanchez cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Giuseppe Conte kêu gọi châu Âu thực hiện biện pháp nâng đỡ nền kinh tế, bao gồm cả phát hành trái phiếu chung. Tuy nhiên, 3 nước Đức, Hà Lan và Áo phản đối.

Đức trở thành nước có dịch nghiêm trọng thứ 3 châu Âu

Theo ghi nhận, hiện Đức đã trở thành nước có dịch nghiêm trọng thứ 3 châu Âu và thứ 5 trên thế giới với tổng số ca nhiễm là 63.079 trường hợp và số ca tử vong là 545 người. Theo người phát ngôn của Đức, ngày 30/3 đà lây nhiễm tăng nhanh, Đức có thể dỡ bỏ các hạn chế với đời sống công cộng lúc này.

Tình hình dịch bệnh ở Đức đang diễn biến phức tạp

Ở một diễn biến liên quan, Thủ tướng Angela Merkel sẽ tiếp tục làm việc tại nhà bất chấp đã thử nghiệm âm tính ba lần. Bà Merkel tự cách ly và làm việc từ xa vào ngày 20-3 sau khi gặp một bác sĩ nhiễm bệnh COVID-19.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi tuần rồi xác nhận đã bị nhiễm COVID-19 mới nhưng cho biết sẽ tiếp tục làm việc tại nhà và Sức Khỏe hoàn toàn không có vấn đề gì.

Mỹ: Thống đốc New York khẩn cầu trợ giúp giữa số ca tử vong tăng nhanh

Myax đã có gần 160.000 ca nhiễm với 2.900 ca tử vong với thành phố New York là tâm dịch nghiêm trọng nhất. Tuy vậy, các thành phố như New Orleans, Detroit và một số thành phố khác cũng đang có những điểm dịch đáng báo động.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp các tình nguyện viên y tế ngày 30/3, giữa bối cảnh số ca tử vong vì COVID-19 tiếp tục ở mức kinh hoàng. Ông Cuôm và các quan chức y tế cảnh báo rằng, cuộc khủng hoảng đang diễn ra TP New York là sự báo hiệu cho những gì các cộng đồng khác trên khắp nước Mỹ sẽ sớm phải đối mặt.

“Hãy đến giúp chúng tôi ở New York ngay bây giờ”, ông Cuomo kêu gọi, khi bang này khi nhận thêm trên 250 người tử vong trong một ngày, nâng tổng số nạn nhân lên hơn 1.200 - hầu hết ở thành phố New York. Ông cho biết bang sẽ cần thêm 1 triệu nhân viên y tế.

Anh khống chế dịch khá tốt

Ngày 30/3, một cố vẫn khoa học của Chính phủ Anh cho biết, lệnh phong tỏa toàn quốc được ban bố hồi cuối tuần trước đã kiềm chặt tốc độ lây lan COVID-19. Số bệnh nhân nhập viện ổn định khoảng 1.000 ca mỗi ngày. Tuy nhiên, cần khoảng 2 – 3 tuần nữa mới có thể xác định được chính xác mức độ lây lan của dịch bệnh.

Vị cố vấn chính phủ Anh cho biết, có khả năng khoảng 3% đã bị nhiễm dịch bệnh nhưng nhiều người không có biểu hiện triệu chứng nào cả. Số liệu chính thức được công bố ngày 30/3 cho thấy, tổng cộng có 22.141 ca nhiễm ở Anh, trong đó 1.408 người đã chết và chỉ mới có hơn 160 người được cho xuất viện.





Đông Nam Á quyết liệt chống dịch

Nhiều nước Đông Nam Á đã đẩy mạnh cuộc chiến phòng chống COVID-19 đang diễn biến khó lường tại khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

Chính phủ Lào ngày 30/3 bắt đầu phong tỏa toàn bộ đất nước, trong đó có đóng cửa các cửa khẩu quốc tế đối với mọi cá nhân để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Riêng các phương tiện vận chuyển hàng hóa vẫn được phép di chuyển, người dân được phép ra ngoài khi cần thiết. Giới chức trách phải làm việc tại nhà…

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở các nước Đông Nam Á

Bộ Y tế Thái Lan hôm 30/3 đã thông báo một số trường hợp tử vong vì COVID-19 tại nước này đã tăng 2 ca thành 9 ca. Ngoài ra, thêm 136 trường hợp mới nhiễm COVID-19.

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho biết, ngày 30/3, lệnh đóng cửa toàn bộ sòng bài trên toàn quốc từ 2/4 sau khi nước này phát hiện thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 107 ca nhiễm. Trong số các ca nhiễm mới có một người làm việc trong sòng bài, các câu lạc bộ karaoke ở Banteay Meanchey, gần biên giới với Thái Lan.

Tại Indonesia, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Doanh nghiệp Nhà nước phát triển ứng dụng di động cho phép người dùng cập nhật dữi liệu liên quan đến sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng. Đồng thời chính phủ tăng cường theo dõi các ca nhiễm, cũng như các ca ghi nhiễm trên toàn quốc.

Tại Malaysia, hôm 30/3 bắt đầu hoạt động khử trùng trên toàn quốc trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tại thủ đô Kuala Lumpur, nhà chức trách đã tiến hành khử trùng quy mô lớn, đặc biệt là quanh khu vực nhà thờ Hồi giáo Sri Petaling. Đây là nơi diễn ra sự kiện tôn giáo hồi tháng 2 có liên quan đến phần lớn ca nhiễm tại Malaysia.

Malaysia cũng tăng cường hoạt động khử trùng tại các khu chợ, nhà vệ sinh công cộng, trạm xe buýt, nhà thờ, công viên, sở cảnh sát…

Nga Đỗ (t/h)

