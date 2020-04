Tình hình dịch COVID-19 thế giới ngày 4/4/2020: New Yorks vượt mốc 100.000 ca nhiễm

Tình hình dịch COVID-19 ngày 4/4/2020, Mỹ tiếp tục là nước dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm với 277.161 ca, trong đó có 7.392 ca tử vong.

Xếp sau Mỹ là Italy với 119.827 ca nhiễm, 14.681 ca tử vong. Sát nút là Tây Ban Nha với 119.199 ca nhiễm, 11.198 ca tử vong. Trong khi đó, Đức và Trung Quốc "chia nhau" vị trí thứ 4 và thứ 5.

Số ca nhiễm COVID-19 ở New York vượt mốc 100.000

Tại cuộc họp báo trực tuyến cập nhật diễn biến dịch COVID-19 tại New York ngày 3/4, Thống đốc bang New York xác nhận, số ca mắc bệnh ở tiểu bang đã tăng lên 102.863 ca, trong đó có 57.159 ca là tại thành phố New York.

Số người tử vong vì COVID-19 tại bang này cũng lên tới 2.935 người, tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 ngày.

Hôm 3/4, ông Cuomo vừa ký một sắc lệnh hành pháp cho quyền trưng dụng máy thở từ các tổ chức y tế đang dư thừa để hỗ trợ việc điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Các Bệnh viện sẽ được phép điều chuyển trang thiết bị y tế để tập trung cho những nơi có nhu cầu cấp thiết nhất, kể cả máy thở và khẩu trang. Ông nhấn mạnh New York đang trong khủng hoảng và kêu gọi "hãy giúp đỡ New York".

"Tôi sẵn lòng làm điều đó để cứu hàng trăm người không à? Tôi sẽ làm điều đó... Nếu họ muốn kiện tôi vì thành phố phải mượn máy thở đang dư thừa để cứu người, cứ kiện tôi đi. Tôi sẽ không để người dân phải chết", ông Cuomo nói trong họp báo.

Tổng thống Trump phát biểu từ phòng họp báo của Nhà Trắng ngày 3/4. Ảnh: AP.

Tổng thống Donald Trump không đeo khẩu trang, Mỹ test nhanh SARS-CoV-2 người tiếp xúc gần lãnh đạo.

Theo AP, hướng dẫn mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến khích mọi người dân, đặc biệt ở vùng dịch, đeo những đồ che mặt như áo phông, khăn vuông bandana và khẩu trang không phải loại y tế khi đi ra ngoài...

Ong Trump và quan chức chính quyền nhấn mạnh việc che mặt khi ra đường không phải là yêu cầu mà chỉ là khuyến khích. Một số loại đồ che mặt tự chế đều chấp nhận được để dành khẩu trang y tế và khẩu trang N95 cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Trump cho biết sẽ không làm theo hướng dẫn đó, và nói ông không thể tưởng tượng mình đeo khẩu trang khi gặp gỡ các nguyên thủ.

"Đó là lời khuyên, họ khuyên bạn làm vậy... Chỉ là tôi không muốn đeo”, Tổng thống Mỹ phát biểu.

Ảnh: Sky News

Số người chết ở Anh vượt Trung Quốc

Hôm 3/4, Anh ghi nhận thêm 684 người chết vì COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 3.605 trường hợp, vượt qua Trung Quốc (3.326).

Thủ tướng nước này, ông Boris Johnson hiện vẫn đang trong thời gian cách ly sau khi được xác nhận nhiễm bệnh.

Thủ tướng Johnson nói trong video đăng tải trên Twitter: "Dù cảm thấy tốt hơn và đã cách ly 7 ngày, tôi vẫn còn một số triệu chứng nhẹ. Tôi vẫn còn sốt. Vì vậy theo lời khuyên của chính phủ, tôi sẽ tiếp tục tự cách ly cho đến khi các triệu chứng biến mất".

Trong ngày 5/4 tới, Nữ hoàng Anh sẽ có bài phát biểu trước toàn dân liên quan tới tình hình dịch bệnh. Điện Buckingham thông báo, đây là chương trình phát sóng đặc biệt để gửi tới Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung liên quan tới sự bùng phát của dịch COVID-19.

Thái Lan cấm toàn bộ các chuyến bay chở khách từ 4/4



Ngày 3/4, cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan thông báo, Thái Lan ẽ tạm thời cấm tất cả chuyến bay chở khách hạ cánh xuống nước này.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ sáng 4/4 cho tới hết ngày 6/4. Tất cả hành khách trên chuyến bay khởi hành trước khi lệnh cấm có hiệu lực sẽ phải cách ly trong 14 ngày sau khi hạ cánh xuống Thái Lan.

Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Lan vẫn đang diễn biến phức tạp. Ngày 3/4, nước này công bố thêm 103 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 4 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.978 và số người tử vong lên 19 bệnh nhân.

Kiều Đỗ (t/h)