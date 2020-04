Tình hình dịch COVID-19 thế giới ngày 5/4/2020: Mỹ tăng thêm gần 1000 ca tử vong

Tính đến sáng 5/4, trên toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 1.195.067 ca nhiễm COVID-19 với gần 65.000 người tử vong, theo South China Morning Post. Dịch COVID-19 cũng đã lan tới 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Ông Trump cảnh báo, sẽ có thêm nhiều người Mỹ tử vong do COVID-19



Phát biểu hôm 5/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể sẽ thêm rất nhiều người Mỹ tử vong do COVID-19 trong vài tuần tới. Tính đến sáng 5/4, nước Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới khi ghi nhận tổng cộng 311.357 ca nhiễm và 8.452 ca tử vong.

Ảnh minh họa.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày hôm qua cũng cho biết, tổng số ca nhiễm trên toàn bang đã đạt 113.704 trường hợp. Số ca nhiễm mới tại thành phố New York có xu hướng giảm nhưng tại các địa phương khác lại tăng.



Giám đốc Viện Các bệnh Giám đốc Viện Các bệnh Dị ứng và truyền nhiễm quốc gia Mỹ - Tiến sĩ Anthony Fauci khuyến nghị, người dân nên ở trong nhà, hạn chế ra ngoài, tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch bệnh.



Ecuador huy động xe đông lạnh để bảo quản thi thể



Theo Reuters, chỉ trong ngày hôm qua Ecuador đã ghi nhận thêm 318 trường hợp tử vong do COVID-19 và là một trong số quốc gia có nhiều người chết nhất Mỹ Latin.



Theo Tổng thống Lenin Moreno, số ca tử vong trong tuần này tăng vọt khi các nhà chức trách thu thập hơn 100 thi thể mỗi ngày. Việc cách ly nghiêm ngặt khiến nhiều người thân của các nạn nhân không được tham gia chôn cất.



Bên cạnh đó, Chính phủ nước này cũng đã bố trí 3 container đông lạnh với chiều dài chiếc lớn nhất khoảng 12m tại các Bên cạnh đó, Chính phủ nước này cũng đã bố trí 3 container đông lạnh với chiều dài chiếc lớn nhất khoảng 12m tại các Bệnh viện để bảo quản thi thể.



Số ca nhiễm ở Tây Ban Nha vượt Italy



Tính đến sáng 5/4, tổng số ca nhiễm ở Tây Ban Nha đã vợt Italy lên 126.168 ca (trong đó Italy là 124.632). Số ca tử vong ở Tây Ban Nha cũng đứng thứ hai thế giới với 11.347 người, chỉ sau Italy với 15.362 trường hợp.

Ảnh minh họa.



Số ca nhiễm mới ở Italy có xu hướng chậm lại, trong ngày 4/4 là 4.805 trường hợp cùng 681 ca tử vong. Giới chức nước này kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp phong tỏa toàn diện để hạn chế sự lây lan của dịch.



Pháp ghi nhận 7.560 ca tử vong



Ngày 4/4, số ca tử vong ở Pháp đã lên một mức cao mới khi chính phủ Pháp tổng hợp cả những ca tử vong chưa được ghi nhận trước đây ở các nhà dưỡng lão.



Cụ thể, tính tới sáng 5/4 số ca nhiễm ở Pháp là 89.953 người với 7.650 ca tử vong. Bộ Y tế Pháp thông báo 441 ca tử vong mới ở các bệnh viện (thấp hơn một ngày trước đó), nâng tổng số người chết ghi nhận ở bệnh viện lên tới 5.532



Đức ghi nhận thêm 6.082 ca nhiễm trong một ngày



Ngày 4/4, Viện Robert Koch (RKI) - cơ quan phụ trách kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức công bố thêm 141 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 1.444. Tính đến sáng 5/4, Đức cũng đã ghi nhận tổng cộng hơn 96.000 ca nhiễm virus.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



Thùy Nguyễn (t/h)