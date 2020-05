Italy nới lỏng phong tỏa, Mỹ dự đoán tới 134.000 người tử vong do COVID-19

Trong số đó, đã có 1.194.835 người đã được điều trị khỏi và hồi phục. 5 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch tính đến thời điểm hiện tại lần lượt là: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Anh và Pháp.



Italy dẫn đầu châu Âu trong việc nới lỏng phong tỏa



Italy đang là nước dẫn đầu châu Âu trong việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa sau gần 2 tháng bị dịch bệnh hoành hành. Từ 4/5, hơn 4,4 triệu người dân nước này đã quay trở lại làm việc.



Tại Italy, trong giai đoạn 2 của các biện pháp ứng phó với COVID-19 sẽ bao gồm việc nối lại các hoạt động trong nhà máy, các công trường xây dựng và kinh doanh. Người dân nước này giờ được phép đi thăm người thân và bạn bè sống cùng khu vực, được đến công viên chơi thể thao, chạy bộ.



Từ 1/6, các quán bar, tiệm làm tóc và nhà hàng sẽ được phép hoạt động trở lại nếu tỉ lệ lây nhiễm giảm. Tuy nhiên, người dân vẫn phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các cuộc tụ tập đông người vẫn bị cấm.

Tính đến sáng 5/5, Italy đã ghi nhận tổng cộng 211.938 người nhiễm COVID-19 với 29.079 ca tử vong.



Bên cạnh Italy, một số quốc gia khác ở châu Âu cũng bắt đầu tháo dỡ lệnh phong tỏa từ 4/5. Tiêu biểu như Hy Lạp, cho phép một số doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại. Các tiệm làm tóc và cửa hàng bán sách, đồ thể thao, văn phòng phẩm và các mặt hàng khác có thể mở cửa nhưng phải tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội và vệ sinh nghiêm ngặt, người dân luôn phải đeo khẩu trang.



Tại Bỉ, những nhân viên làm việc văn phòng cần đeo khẩu trang hoặc tuân thủ giãn cách xã hội. Những công ty có mô hình kinh doanh B2B đã mở lại văn phòng, các cửa hàng dệt bán vải cũng sẽ được phép mở cửa. Người dân được phép tập thể dục và chơi thể thao với 2 người khác nhưng phải tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra ngoài.



Tại Đức, từ 4/5 trẻ em được phép đi học trở lại. Các tiệm làm tóc cũng được mở cửa sau gần hai tháng thực hiện các biện pháp phong tỏa. Tính đến sáng 5/5, Đức đã ghi nhận tổng cộng 145.268 ca nhiễm bệnh và 6.993 người tử vong.



Sau Đức, Slovenia, Poland và Hungary cũng cho phép mở cửa những nơi công cộng, doanh nghiệp. Đặc biệt, Bồ Đào Nha đã cho phép các cửa hàng nhỏ, các tiệm và đại lý xe hơi khôi phục kinh doanh nhưng yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài.



Tính đến sáng 5/5, Pháp ghi nhận tổng cộng 169.462 ca nhiễm với 25.201 người tử vong. Bộ Y tế Pháp cho biết trong 1 tuyên bố rằng, số bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm từ 3.819 xuống còn 3.606 trong ngày thứ 26 liên tiếp.



Nam Phi thử nghiệm vắc xin ngừa bệnh lao có từ 100 năm trước để chống COVID-19



Ngày 4/5, hàng trăm nhân viên y tế Nam Phi đã được tiêm thử nghiệm vắc xin ngừa bệnh lao có từ 100 năm trước để chống COVID-19, xem thử loại vắc xin này có tác dụng hay không.



Loại vắc xin phòng bệnh lao Bacillus Calmette-Guerin (BCG) là một trong những loại vắc xin lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới, được nghiên cứu và phát triển tại Viện Pasteur (Pháp) cách đây hơn 100 năm.

Được biết, các cuộc thử nghiệm diễn ra tại Bệnh viện Tygerberg (thủ đô Cape Town). Trong cuộc thử nghiệm, 250 nhân viên y tế được tiêm nhắc lại BCG và 250 người khác được tiêm giả dược.



Khoảng 134.000 người có thể sẽ chết do COVID-19 ở Mỹ



Theo một mô hình dự đoán từ Viện Đo lường và Đánh giá Y tế, Đại học Washington, khoảng 134.000 người Mỹ có thể sẽ tử vong vì COVID-19. Con số này gần gấp đôi so với một mức dự đoán trước đó được đưa ra sáng 4/5.



Tính đến sáng 5/5, Mỹ nghi nhận tổng cộng 1.212.835 ca nhiễm COVID-19 với 69.921 ca tử vong.



Hiện tại, Mỹ đã bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển. Một số nơi như Florida, Colorado, Indiana Nebraska và South Carolina,… đang nỗ lực trong công cuộc khôi phục nền kinh tế và trấn an người dân.



Thùy Nguyễn (t/h)