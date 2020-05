Anh có số ca tử vong cao nhất châu Âu, Mỹ chuẩn bị giải tán nhóm chuyên trách chống dịch COVID-19

Anh vượt Italy thành quốc gia có số người tử vong cao nhất châu Âu



Tính đến sáng 6/5, Anh đã ghi nhận tổng cộng 29.427 người tử vong do COVID-19, đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ và cao nhất ở châu Âu (vượt Italy).



Hôm 5/5, Ngoại giao Anh Dominic Raab cho biết nước này ghi nhận thêm 693 người chết trong 24h qua. Hiện tại, Anh có tổng cộng 194.990 ca nhiễm bệnh. Ông Dominic Raab cũng nhấn mạnh, Chính phủ Anh đang cân nhắc thực hiện bước tiếp theo trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Dù dịch bệnh tại Anh đang diễn biến phức tạp nhưng tại Italy lại có dấu hiệu giảm nhiệt. Hôm 5/5, nước này ghi nhận tổng cộng 29.315 ca tử vong với 213.013 người nhiễm.



Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 250.561 ca nhiễm với 25.613 người tử vong và vẫn là ổ dịch lớn nhất tại châu Âu. Các nước khác ở châu Âu cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch gồm: Pháp với 170.551 người nhiễm và 25.531 ca tử vong; Đức với 167.007 người nhiễm và 6.993 người nhiễm; Nga với 155.370 người mắc bệnh và 1.451 người tử vong.



Mỹ chuẩn bị giải tán nhóm chuyên trách chống dịch COVID-19



Đến sáng 6/5, Mỹ ghi nhận tổng cộng 1.237.633 ca nhiễm với 72.271 ca tử vong. Trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 23.625 ca nhiễm và 2.265 người tử vong do COVID-19.



Bang New York ghi nhận 2.765 bệnh nhân và 260 ca tử vong mới trong ngày 5/5 và tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Tuy nhiên, bang này đã không còn dẫn đầu nước Mỹ về số ca tử vong mỗi ngày, thay vào đó là hai bang Pennsylvania và New Jersey với lần lượt 346 và 322 ca tử vong mới trong 24h qua.

Hôm 4/5 (giờ địa phương), đài CNN dẫn nguồn nội bộ Nhà Trắng cho biết nhóm chuyên trách chống dịch COVID-19 có thể sẽ giải tán trong thời gian tới khi Mỹ chuẩn bị mở cửa lại nền kinh tế.

Hiện tại, các lãnh đạo Mỹ đang bàn bạc về thời gian cho việc giải tán trên nhưng đến nay chưa có thời điểm cụ thể.



Brazil tăng kỷ lục hơn 6.000 ca nhiễm mới trong một ngày



Đến sáng 6/5 (theo giờ Việt Nam), Brazil ghi nhận thêm 6.449 ca nhiễm mới trong 24h qua, nâng tổng số bệnh nhân ở nước này lên 115.455 với 7.938 người tử vong.



Theo Reuters, TP Sao Luis sẽ là thành phố lớn đầu tiên ở Brazil ban hành lệnh phong toả từ ngày 5/5 đến hết ngày 14/5 (theo giờ địa phương).



