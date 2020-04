Dịch COVID-19 thế giới ngày 7/4/2020: Hơn 1,34 triệu ca nhiễm, chuyển hướng sang Anh, Pháp

Tính đến sáng 7/4, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hướng đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới



Ổ dịch lớn nhất thế giới là Mỹ đã ghi nhận thêm 27.413 ca mắc và 1.176 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 367.000 với 10.871 người tử vong.



Các chuyên gia y tế nước này khuyến cáo, đây có thể là tuần "đau thương" bởi số ca tử vong có thể tăng gấp đôi so với bình thường. Các điểm nóng COVID-19 ở Mỹ vẫn là New York, New Jersey và Detroit. Thậm chí, các thành phố khác cũng có thể ghi nhận số ca tử vong tăng đột biến trong tuần này.

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia y tế Mỹ, biện pháp hiệu quả nhất để hạn chế virus lây lan vẫn là giãn cách xã hội . Tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 90% dân số Mỹ được yêu cầu ở nhà, hạn chế tối đa việc ra ngoài.



Dịch bệnh chuyển hướng sang Anh, Pháp



Sau một vài ngày ghi nhận số ca tử vong giảm, đến 6/4 số ca thiệt mạng tại Pháp tăng trở lại. Chỉ trong 24h, nước này ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát với 833 người thiệt mạng.



Tính đến sáng 7/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Pháp đã tăng lên hơn 98.000 với gần 9.000 người tử vong.



Bên cạnh đó, khủng hoảng do COVID-19 gây ra đang leo thang một cách báo động ở Anh. Chỉ trong ngày 6/4, số ca tử vong ở Anh đã tăng thêm 400, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 5.373 và hơn 51.000 ca nhiễm. Đặc biệt, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được đưa vào phòng chăm sóc tích cực vào tối qua (6/4), sau khi tình hình của ông chuyển biến xấu.



Hiện ông Johnson vẫn tỉnh và chưa cần thiết phải thở máy ngay. Thủ tướng Anh là người đứng đầu chính phủ đầu tiên trên thế giới ngã bệnh vì nhiễm virus corona chủng mới.



Một chút dấu hiệu tích cực ở Tây Ban Nha và Italy



Tại Tây Ban Nha, số người tử vong và nhiễm mới tiếp tục giảm. Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, ngày 6/4 ghi nhận thêm 637 ca tử vong - con số thấp nhất trong 13 ngày gần đây. Số ca nhiễm mới cũng thấp nhất trong 2 tuần. Tính đến sáng 7/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này là 136.675 với 13.341 ca tử vong.

Ảnh minh họa.



Tại Italy, số ca nhiễm virus hàng ngày tiếp tục giảm, số trường hợp phải điều trị tích cực cũng đã giảm trong ngày thứ 3 liên tiếp. Trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 3.599 ca nhiễm mới (mức tăng trong một ngày thấp nhất kể từ ngày 17/3), nâng tổng số người nhiễm COVID-19 lên 132.547.



Con số này cho thấy nỗ lực phong tỏa toàn quốc của Italy từ ngày 9/3 phần nào đã phát huy tác dụng. Thủ tướng Italy Giupseppe Conte cũng cam kết, người dân sẽ sớm được hưởng thành quả từ sự hy sinh tự do cá nhân nhưng nhà lãnh đạo này vẫn từ chối tiết lộ vấn đề khi nào lệnh phong toả sẽ được dỡ bỏ.



Hiện tại, Italy vẫn là quốc gia có số người tử vong cao nhất thế giới với 16.523 trường hợp.



Số ca nhiễm ở một số nước châu Á vẫn tăng



Tính đến sáng 7/4, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10.284 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 186 ca tử vong. Số ca mắc mới trong ngày được ghi nhận cũng chỉ dừng lại ở mức 2 con số.

Tại Ấn Độ, tổng số người nhiễm COVID-19 là 4.788 với 136 người tử vong, trong khi đó con số này ở Malaysia lần lượt là 3.793 và 131.



Tại Philippines, tổng số người nhiễm virus là 3.660 và 163 ca tử vong. Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia và Thái Lan đều đã vượt mốc 2.000 trường hợp.

Your browser does not support HTML5 video.

Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam được cách ly như thế nào



Thùy Nguyễn (t/h)