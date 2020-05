Bộ trưởng văn hóa Nga nhiễm COVID-19, Mỹ trong giai đoạn đầu mở cửa lại nền kinh tế

Mỹ vượt 1,2 triệu ca nhiễm, bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế



Tính đến sáng 7/5, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 1.263.092 ca nhiễm COVID-19 với 74.779 ca tử vong. Dù dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp nhưng một nửa nước Mỹ đang trong giai đoạn đầu tiên mở cửa lại nền kinh tế.



Theo CNN, nhiều bang ở Mỹ đã cho người dân trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều tuần phong tỏa. Các chuyên gia nước này cảnh báo, nếu không đáp ứng được các hướng dẫn an toàn mà Nhà Trắng đưa ra giữa lúc nới lỏng giãn cách Theo CNN, nhiều bang ở Mỹ đã cho người dân trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều tuần phong tỏa. Các chuyên gia nước này cảnh báo, nếu không đáp ứng được các hướng dẫn an toàn mà Nhà Trắng đưa ra giữa lúc nới lỏng giãn cách xã hội thì sẽ có thêm hàng ngàn người Mỹ tử vong vì COVID-19.

Số người nhiễm ở Anh vượt quá 200.000, Italy có số ca nhiễm mới tăng nhẹ



Về tình hình dịch bệnh ngày 7/5 ở châu Âu, số ca nhiễm mới ở Tây Ban Nha và Đức tiếp tục tăng chậm từ 1.000 đến 3.000 trường hợp trong ngày. Số ca nhiễm COVID-19 và tử vong do COVID-19 ở Tây Ban Nha lần lượt là 253.862 và 25.857 trường hợp; ở Đức là 168.162 và 7.275 trường hợp.



Trong khi đó, Anh ghi nhận thêm 6.111 ca nhiễm mới trong 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 201.101 (cao thứ 4 thế giới) với 30.076 ca tử vong (cao thứ 2 thế giới sau Mỹ) tăng 649 người thiệt mạng trong ngày.



Số ca nhiễm mới ở Italy cũng tăng trở lại với 1.444 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 214.457. Số người chết do COVID-19 tại Italy tăng trở lại với 369 trường hợp trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết do dịch bệnh lên 29.684.



Bộ trưởng Văn hóa Nga mắc COVID-19



Trong 24h qua. Nga ghi nhận thêm 10.559 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 165.929 trường hợp với 1.537 ca tử vong. Nếu cứ duy trì tốc độ lây nhiễm hiện tại, dự kiến Nga sẽ vượt qua Đức và Pháp trong 2 ngày tới.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh nước này, mới đây thông báo từ Thư ký báo chí Bộ trưởng Văn hóa Nga cho biết: "Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova dương tính với COVID-19. Bà hiện đang làm việc tại nhà".



Thông báo này nói thêm, bà Lyubimova có triệu chứng nhẹ. Bà tự cách ly tại nhà nhưng vẫn có thể tham gia các buổi họp trực tuyến. Được biết, bà là thành viên thứ 3 trong nội các Nga được xác nhận mắc COVID-19. Trước đó, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Nga Vladimir Yakushev cũng cho kết quả tương tự.



Phát ngôn viên của Tổng thống Brazil dương tính với virus SARS-CoV-2



Ông Otavio Rego Barros - phát ngôn viên của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, đài CNN dẫn thông báo từ văn phòng ông Barros cho biết.



Thông báo nêu rõ, ông Barros đã xét nghiệm COVID-19 ngày 4/5 và nhận kết quả dương tính sau 1 ngày. Trước đó, ông không hề có triệu chứng nhiễm bệnh nào. Hiện ông đang hồi phục tại nhà.

Tính đến sáng 7/5, Brazil ghi nhận tổng cộng 126.611 ca nhiễm với 8.588 ca tử vong do COVID-19.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



