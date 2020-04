Dịch COVID-19 thế giới ngày 8/4/2020: Mỹ tăng kỷ lục số ca tử vong, Nhật tuyên bố khẩn cấp

Mỹ tăng kỷ lục số ca tử vong, số ca nhiễm vượt 400.000



Chỉ trong 24h, Mỹ đã ghi nhận thêm 1.736 người tử vong và ít nhất 19.351 ca nhiễm virus corona mới. Số ca tử vong được ghi nhận là con số gia tăng cao nhất trong 1 ngày kể từ đầu mùa dịch. Con số này bao gồm các trường hợp ở 50 bang, quận Columbia và các vùng lãnh thổ khác của Mỹ. Tính đến thời điểm này, chỉ có Wyoming là tiểu bang duy nhất của Mỹ chưa ghi nhận số ca tử vong nào do COVID-19.



Đặc biệt, bang New York vẫn là nơi bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ. Tại đây ghi nhận số người chết cao kỷ lục với 731 trường hợp chỉ trong 24h. Tính đến sáng 8/4, tổng số người nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã vượt mức 400.000 người với gần 13.000 ca tử vong.

Ảnh minh họa.



Trước tình hình này, chính quyền Trump đã quy trách nhiệm cho Trung Quốc trong việc không cảnh báo kịp thời khiến dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu. Tuy nhiên, thời gian gần đây tổng thống Mỹ đã hướng chỉ trích sang WHO.



Thủ tướng Anh Boris Johnson cần 4 lít oxy sau khi chuyển vào ICU



Theo tờ The Times (Anh) thông tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho thở oxy nhưng chưa cần đặt ống thở trong khí quản. Được biết, mức trung bình mà bệnh nhân vào khoa chăm sóc đặc biệt cần là 15 lít oxy, ông Boris Johnson được cho là cần 4 lít oxy - điều này cho thấy bệnh tình của ông có thể tốt hơn so với các bệnh nhân khác.



Từ khi được chẩn đoán mắc COVID-19 và phải tự cách ly, ông Johnson vẫn cố gắng tiếp tục điều hành đất nước qua email và họp trực tuyến. Ông Johnson là lãnh đạo cấp cao nhất trên thế giới bị mắc virus corona chủng mới cho đến nay.



Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 786 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên mức 6.159 ca. Đây là số ca tử vong cao nhất trong một ngày tại Anh kể từ đầu dịch tới nay. Bên cạnh đó, tổng số người nhiễm virus ở nước này tính đến sáng 8/4 cũng lên mức 55.242.



Số ca mắc mới COVID-19 ở Trung Quốc tăng trở lại



Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, có 62 trường hợp dương tính với virus corona mới được ghi nhận vào ngày 8/4, tăng đáng kể so với 32 ca nhiễm mới được ghi nhận một ngày trước đó.



Những ca bệnh nhập khẩu được ghi nhận ở Trung Quốc lên đến 1.042 trường hợp ngày 7/4, tăng 59 trường hợp so với một ngày trước đó. Tính đến sáng 8/4, tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đã lên đến 81.802 trường hợp với 3.333 người tử vong.



Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng



Tính đến sáng 8/4, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 4.257 ca nhiễm COVID-19 với 93 ca tử vong.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến nỗ lực khống chế của dịch COVID-19 tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày 7/4 cho 7 tỉnh, trong đó có khu vực thủ đô Tokyo và Osaka. Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến tổ chức họp báo vào 19h tối nay (7/4) để lý giải quyết định của mình.



Theo Kyodo, tình trạng khẩn cấp này có hiệu lực từ 8/4 và kéo dài 1 tháng. Biện pháp này cho phép thống đốc các tỉnh tiến hành những bước ngăn chặn dịch bệnh quyết liệt hơn, từ việc yêu cầu người dân hạn chế ra đường đến hạn chế hoạt động của trường học và nhiều cơ sở khác.



Châu Âu vẫn là "tâm dịch" thế giới



Ba nước ở châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID lần lượt là Tây Ban Nha, Italy và Pháp với số ca nhiễm đều vượt trên 100.000, số ca tử vong vượt 10.000.



Cụ thể, tính đến sáng 8/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Tây Ban Nha - ổ dịch lớn thứ 2 thế giới - là 141.942 người với hơn 14.000 người tử vong (đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Italy.



Tại Italy, tổng số ca nhiễm được ghi nhận là 135.586 với 17.127 người tử vong - cao nhất thế giới. Tại Pháp, tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 109.069 và 10.328 ca.



Your browser does not support HTML5 video.

Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam được cách ly như thế nào



Thùy Nguyễn (t/h)