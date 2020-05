Số ca nhiễm COVID-19 ở Nga cao thứ 5 thế giới, nhân sự thân cận của Tổng thống Trump dương tính

Nhân sự thân cận của Tổng thống Trump dương tính với COVID-19



Hôm 7/5, người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley tiết lộ, một quân nhân tại Nhà Trắng được xác định dương tính với COVID-19. Được biết, người này là cần vụ riêng (nhân sự riêng hỗ trợ các sinh hoạt hàng ngày cho nhân vật cấp cao trong quân đội) của Tổng thống Trump, là người hỗ trợ cả về trang phục và sinh hoạt cá nhân nên thuộc diện tiếp xúc gần với ông Trump.



Sau đó, Nhà Trắng cũng xác nhận, cả Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với COVID-19. Khi được hỏi về vấn đề ông Trump có dự định tự cách ly hay không, Nhà Trắng từ chối bình luận về điều này.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, các quan chức ở bang Washington ngày 6/5 bày tỏ lo ngại trước thông tin “tiệc COVID-19” được nhiều người tổ chức nhằm cố ý lây lan virus. Theo đó, những bữa tiệc này được tổ chức để những người nhiễm bệnh tiếp xúc với người không nhiễm bệnh với hy vọng bị nhiễm virus và đạt được miễn dịch với bệnh.



Tính đến sáng 8/5, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 1.292.623 ca nhiễm COVID-19 với 76.928 ca tử vong. Đại học Harvard nghiên cứu và cho biết, trước 15/5 Mỹ cần xét nghiệm ít nhất 900.000 người mỗi ngày để phát hiện sớm người nhiễm bệnh.



Nhật Bản cho phép dùng thuốc Remdesivir để điều trị COVID-19



Theo Reuters đưa tin, hôm 7/5 Bộ Y tế Nhật Bản đã phê duyệt sử dụng thuốc Remdesivir của công ty dược Gilead Sciences Inc trong điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19.



Nhật là quốc gia thứ 2 trên thế giới sau Mỹ phê duyệt thuốc Remdesivir. Nước này hiện đã ghi nhận 15.447 người nhiễm bệnh với 577 ca tử vong.



Nga bước vào "top 5" những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19



Ngày 7/5, Nga ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục với 11.231 người, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 177.160. Theo đó, Nga đã vượt qua Pháp (174.791) và Đức (169.430) trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ năm thế giới.

Tính đến sáng 8/5, số ca tử vong ở Nga là 1.625, tăng 88 trường hợp so với ngày trước đó. Trong đó, Moscow vẫn là tâm dịch của Nga khi chiếm hơn nửa số ca nhiễm và tử vong.



Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, nghiên cứu cho thấy số ca nhiễm thực tế ở thủ đô lên tới khoảng 300.000, cao hơn gấp ba so với con số chính thức.



Cũng theo ông Sobyanin, số ca nhiễm tăng mạnh do nhà chức trách đã tiến hành gấp đôi lượng xét nghiệm ở Moscow. Tính đến thời điểm hiện tại, nước này đã thực hiện hơn 4,8 triệu lượt xét nghiệm.



