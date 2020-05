Tình hình dịch COVID-19 tối 12/5: 3 người tái dương tính được công bố khỏi bệnh, BN91 vẫn nguy kịch

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 12/5, Việt Nam bước sang ngày thứ 26 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nào.

Tính đến 18h ngày 12/5, Việt Nam có tổng số 148 ca mắc bệnh được cách ly sau nhập cảnh. Tính từ 6h ngày 12/5 đến 18h ngày 12/5, Việt Nam không có ca mắc mới.

BN151, nữ, 45 tuổi, quốc tịch Brazil và BN207 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil) được xét nghiệm dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 18/4). BN22 (nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil) dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 20/4.

Việt Nam đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt, 26 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng

GS.TS Nguyễn Văn Kính – Chủ tịch Hội đồng chuyên môn điều trị COVID-19, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết: Các trường hợp tái nhiễm đều không có bất cứ dấu hiệu lâm sàng nào, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Vì thế, các trường hợp này được đưa vào cách ly theo dõi. Đồng thời các bệnh nhân cũng không cần áp dụng biện pháp điều trị bào nữa. Khi có kết quả âm tính thì sẽ được ra viện để nuôi cấy virus.

