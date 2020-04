Lần đầu tiên Việt Nam không thêm ca mắc mới trong 48 giờ, `cơn bão' COVID-19 đã tạm lắng xuống

Lần đầu tiên kể từ ngày 7/3, đã 48 giờ trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Theo thông tin của Bộ Y tế, số ca mắc virus SARS-CoV-2 vẫn là 268 ca.





Trong tổng số ca mắc có:

160 trường hợp từ nước ngoài, chiếm 59,7%



108 người lây nhiễm từ cộng đồng, chiếm 40,3%.

Biểu đồ thể hiện diễn biến COVID-19 những ngày qua ở Việt Nam



Đặc biệt, chiều hôm qua ngày 17/4, 21 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị thành công và xuất viện. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 198 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn 70 ca bệnh đang điều trị (chiếm 20%) gồm 66 người Việt Nam và 4 người nước ngoài. Hiện 4 ca đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2và 13 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính.



Tuy không ghi nhận ca mắc mới nào trong vòng 48 giờ qua, nhưng cả nước hiện vẫn còn có 69.045 người có tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Tuy không ghi nhận ca mắc mới nào trong vòng 48 giờ qua, nhưng cả nước hiện vẫn còn có 69.045 người có tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe cũng như cách ly.





Cách ly tập trung tại Bệnh viện có 324 trường hợp.



Cách ly tập trung tại các cơ sở khác có 11.549 trường hợp.



Cách ly tại nhà, nơi lưu trú có 57.127 trường hợp.





Hiện nay, tại các thành phố như Hà Nội đang điều trị cho 39 bệnh nhân, Ninh Bình có 10 bệnh nhân, TP. Hồ Chí Minh 9, số còn lại điều trị ở các địa phương khác. Nhiều tỉnh đã sạch dịch bệnh COVID-19 gồm Trà Vinh, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Cần Thơ, Quảng Nam, Khánh Hòa, Hải Dương, Bắc Ninh, Bến Tre, Quảng Ninh.



Về bệnh nhân 268 mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố vào ngày 16/4, chiều 17/4, BS CKII Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang thông tin, bệnh nhân hiện đang được điều trị tại khu cách ly của BVĐK huyện Đồng Văn trong tình trạng sức khoẻ ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Thể trạng đang tốt lên.

Cùng với đó, ngành y tế Hà Giang đang thực hiện cách ly 3 khu vực bao gồm: Thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn; Phòng khám đa khoa Phố Bảng, huyện Đồng Văn , là nơi bệnh nhân đến khám đầu tiên vào ngày 8/4/2020 và BVĐK huyện Đồng Văn, nơi người bệnh đến điều trị và thực hiện cách ly tại đây.



Đồng thời, tỉnh cũng đã thống kê được tổng cộng có 318 nêin liên quan đến bệnh nhân 268. Tổng số mẫu đã lấy xét nghiệm là 147 mẫu.. Trong đó, có 22 mẫu có kết quả xét nghiệm gồm 16 người nhà người bệnh, 6 cán bộ y tế của BVĐK huyện Đồng Văn và TTYT huyện Đồng Văn đều cho kết quả âm tính.



Ngành y tế Hà Giang đã phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ các hộ trong thôn Pín Tùng, Phòng khám đa khoa Phố Bảng và BVĐK huyện Đồng Văn.



Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia chiều 17/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, sau hai tuần thực hiện giãn cách Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia chiều 17/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, sau hai tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tốc độ gia tăng dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đã chậm lại. Thế nhưng, không nên chủ quan bởi dịch bệnh còn kéo dài và chắc chắn không tính bằng tuần, mà phải tính ít nhất bằng tháng, dù có lúc, có nơi dịch lắng xuống. Vì thế, cần tiếp tục triển khai các nguyên tắc phòng chống, không để dịch bệnh lây lan rộng gây tử vong nhiều.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) sáng 18/4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán



Minh Tú (t/h)