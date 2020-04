Dịch COVID-19 Việt Nam ngày 19/4/2020: Không ghi nhận ca mắc mới trong 72 giờ liên tiếp

6h sáng ngày 19/4/2020, thông tin từ Bộ Y tế cho biết Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy, để từ ngày 7/3 sau khi phát hiện bệnh nhân 17 nhiễm COVID-19, đây là lần đầu tiên Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới nào trong 3 ngày liên tiếp.

Tính đến sáng 19/4, tổng số ca nhiễm bệnh ở Việt Nam vẫn là 268 ca, trong đó ca được phát hiện mới đây nhất chính là cô gái 16 tuổi ở Hà Giang. Trong số 268 ca mắc thì có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7% và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Tính đến thời điểm này, cả nước đã có 201 ca khỏi bệnh và được xuất viện. Hiện tại, chỉ còn 67 bệnh nhân đang được điều trị tại 11 cơ sở y tế trên cả nước, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có số lượng bệnh nhân điều trị đông nhất với 43 bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

Đặc biệt, đã có 14 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 và 6 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Về tình hình Sức Khỏe của các bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bênh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, hiện các bệnh nhân đều đã tiến triển tốt lên và qua được cơn nguy kịch. Các y bác sĩ vẫn đang tiếp tục nỗ lực điều trị cho những bệnh nhân này.





Ca bệnh nặng nhất ở Việt Nam hiện nay là bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh 43 tuổi). Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, tình trạng của bệnh nhân này đã tạm ổn định, đã kiểm soát tạm ổn đối với các máy ECMO, lọc máu và biến chứng rối loạn đông máu.

Tuy nhiên, phổi của bệnh nhân 91 vẫn đang trong tình trạng tổn thương nặng, chưa cải thiện. Theo kết quả siêu âm, toàn bộ phổi trái bệnh nhân đều đông đặc, tình trạng trạng tương tự ở 1/3 dưới phải. Để phổi hoạt động lại và đủ trao đổi khí cho cơ thể, bệnh nhân có thể phải sống bằng ECMO trong thời gian từ vài tuần đến vài tháng.



Cũng theo các bác sĩ chia sẻ, kết quả xét nghiệm PCR dịch rửa phế quản của bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2, nhưng dịch mũi còn dương tính nhẹ.

Đến sáng 19/4, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 62.998 trường hợp; trong đó 279 người đang được cách ly tập trung, 11.338 người đang được cách ly tập trung tại cơ sở khác và 51.381 đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú.



Thùy Nguyễn (t/h)