Tình hình sức khỏe bé 3 tháng tuổi nhiễm virus corona ở Vĩnh Phúc

Chiều 13/2, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận, bé gái 3 tháng tuổi bị nhiễm Covid-19 tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được chuyển viện phục vụ việc cách ly, điều trị.

Bé gái N.G.L (3 tháng tuổi, ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là trường hợp thứ 15 được phát hiện nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đồng thời là ca thứ 8 tại tâm dịch Vĩnh Phúc.

Bệnh nhi cùng mẹ trước đó được điều trị tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, Vĩnh Phúc

Qua khám bệnh, Sức Khỏe của cháu bé hiện ổn định. Hiện cháu bé không sốt, không ho, nhịp tim 140 lần/phút, SpO2 đạt 97%, tức là độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi bảo đảm an toàn. Nhìn chung tình trạng không tiến triển nặng so với trước khi được xác định mắc bệnh. Trước đó, bệnh nhi được cách ly theo dõi tại phòng khám đa khoa Quang Hà (huyện Bình Xuyên).

Tại Bệnh viện Nhi TƯ, bệnh nhi được bố trí nằm trong phòng cách ly là 1 trong 5 phòng cách ly tiêu chuẩn của cả nước, đảm bảo không lây nhiễm được ra môi trường, không lây nhiễm cho cán bộ y tế, đảm bảo tốt nhất về phòng hộ. Bệnh viện cũng cử 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng thay phiên nhau chăm sóc 2 mẹ con cháu bé. Các bác sĩ và điều dưỡng được bệnh viện cho cách ly tại khu vực lưu của bệnh viện.



Bé N.G.L. là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam nhiễm Covid-19. Cháu bé này được xác định bị lây bệnh từ bà ngoại P.T.B. (42 tuổi, trú cùng địa phương). Bà P. bị nhiễm bệnh khi đến chơi nhà bệnh nhân N.T.D (23 tuổi, cùng địa phương). Chị D. là 1 trong 8 người công nhân được cử sang tập huấn tại Vũ Hán (Trung Quốc) và về nước hôm 17/1. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ và xuất viện hôm 10/2.



Còn mẹ của bé N.G.L được cách ly cùng bé và vẫn đang trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm. Trong thời gian theo dõi tại khu vực cách ly, mẹ cháu bé được khuyến cáo không cho con bú trực tiếp.

Khu cách ly người nghi nhiễm virus corona tại tỉnh Vĩnh Phúc

PGS.TS Trần Minh Điển - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bệnh viện đã lên kịch bản, nếu dịch ở mức độ 4, lan tràn cộng đồng thì Trung tâm y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em của bệnh viện sẽ được mở rộng và có phương án cô lập toàn bộ khu vực trung tâm cách ly.

PGS Điển cho biết, tỉ lệ trẻ em nhiễm virus corona mới được báo cáo ở Trung Quốc và toàn thế giới khá thấp và hầu hết tình trạng bệnh của trẻ nhiễm đều nhẹ, hoặc không triệu chứng.

Tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc còn ghi nahanj 3 ca bệnh khác đều lây nhiễm từ bệnh nhân N.T.D gồm:

- Bà P.T.T., 49 tuổi, (mẹ của bệnh nhân N.T.D.) phát hiện dương tính ngày 6/2.

- Em N.T.T.D., 16 tuổi, (em gái của bệnh nhân N.T.D.) được phát hiện dương tính ngày 6/2.

- Bà N.T.Y., 55 tuổi, lao động tự do (hàng xóm của công nhân N.T.D.) phát hiện dương tính ngày 9/2.

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cách ly xã Sơn Lôi để đảm bảo công tác kiểm soát và phòng chống dịch bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.