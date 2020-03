Tình hình sức khỏe bệnh nhân COVID-19 mới nhất: 3 ca bệnh nặng đã có tiến triển tốt

Đặc biệt, Vietnamplus dẫn thông tin từ Tiểu ban Điều trị bệnh nhân COVID-19 cho biết, cả 3 ca bệnh rất nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đang có tiến triển tốt.

Theo đó, trong những ngày qua, các bác sỹ, chuyên gia đầu ngành đã liên tục hội chẩn, nỗ lực chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân. Hiện 1 bệnh nhân đã được rút ống thở trong đêm 28/3; bệnh nhân người Anh đang tiến triển khá hơn, đang cân nhắc giảm chế độ thở máy và 1 bệnh nhân chạy ECMO (tim phổi nhân tạo) ngày thứ 10 đang khá lên.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, đã có 60 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 trở lên với SARS-CoV-2. Trong số này 27 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi, 7 bệnh nhân gồm bệnh nhân số 45, số 53, số 64, số 65, số 66, số 79 và bệnh nhân số 90 đã khỏi bệnh. Các bệnh nhân này dự kiến sẽ được ra viện trong một vài ngày tới và chuyển đến cơ sở y tế khác để theo dõi sức khỏe.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19