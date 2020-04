Tình hình sức khỏe bệnh nhân phi công nhiễm COVID-19

Hiện bệnh nhân thứ 91 - bệnh nhân phi công nhiễm COVID-19 đang được điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Hiện tại, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định, không sốt tuy nhiên tiên lượng còn nặng. Kết quả xét nghiệm PCR ngày 25/4 của BN91 dương tính, bệnh nhân vẫn đang phải thở máy, can thiệp ECMO (lọc máu) và phổi trái bị đông đặc 1/2 dưới.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, bệnh nhân thứ 91 là người có "một cơ địa nhiều yếu tố rất kỳ lạ, về mặt y học thì khả năng sống sót rất thấp". Bệnh nhân sốt cao liên tục từ khi nhập viện, tổn thương phổi nặng. Các bác sĩ cho biết có 2 vấn đề lớn ở bệnh nhân phi công người Anh là: bị rối loạn đông máu rất trầm trọng, kháng các thuốc đông máu đang dùng ở Việt Nam dù thuốc rất tốt và BN cũng bị phản ứng miễn dịch dữ dội. Hiện ngành Y tế đã dặt mua thuốc trị đông máu từ Đức về để phục vụ việc điều trị cho bệnh nhân.

Trong 19 ngày qua TP không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới. Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 50 người, được cách ly tại nhà-lưu trú là 146 người.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng cho biết hiện còn 392 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, kết quả đều âm tính với virus. Bác sĩ Dũng khuyến cáo: "Hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết. Không tập trung quá 30 người ở nơi công cộng. Giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc".

Hiện TP.HCM đang chuẩn bị các khu cách ly tập trung hiện có ở các đơn vị Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Cần Giờ, các đơn vị Quân khu 7. Tuy nhiên, dự kiến khu cách ly tập trung KTX ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ được trả lại để đón sinh viên nhập học trong thời gian tới.

Chi Nguyễn (t/h)